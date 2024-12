Bezpečnostný analytik Milan Žitný: Došlo k slovnej potýčke s dozorcami, strkaniu a tí Lučanského zbili (video)

Obvinenie z korupcie rovnako ako aj väzbu vníma ako veľmi pochybné.

Zistenia ministerstva spravodlivosti ohľadom Lučanského zranení spred troch týždňov však v súčasnom stave považuje za vysoko nedôveryhodné a Kolíkovú vyzýva na odchod.

Žitný o prípade Milana Lučanského: Zbabrali ste všetko, čo sa dalo, odkazuje štátnym orgánom.

„Nech už je každému jasné, že klame ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ako aj každý, kto tvrdil, že si Lučanský udrel oko pri cvičení.



Pravda je taká, že došlo k slovnej potýčke s dozorcami, strkaniu a tí Lučanského zbili a dokopali tak veľmi, že ho museli previezť do nemocnice,“ tvrdí bezpečnostný analytik a Lučanského priateľ Milan Žitný.









Ministerka spravodlivosti by mala podľa neho okamžite vyvodiť politickú zodpovednosť. „Ak klamali hneď v prvej fáze, počínajúc ministrom vnútra Romanom Mikulcom cez ministerku Kolíkovú, neverím im ani dnes.

Vyšetrovanie trestnej veci, v ktorej bol obvinený aj bývalý policajný prezident Milan Lučanský, je vykonávané zákonným spôsobom, pod dozorom príslušného prokurátora, preskúmavané aj rozhodovacou činnosťou súdov. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).





Doplnil, že vyšetrovanie je vedené na základe množstva dôkazov, ktoré sa vyhodnocujú jednotlivo aj v celku, priebežne sa zabezpečujú ďalšie dôkazy a podklady do spisu.





Mikulec zároveň vyvrátil, že zakázal príslušníkom Policajného zboru uctiť si pamiatku Lučanského zapálením sviečky. „Nie, nie je to pravda. Žiadny takýto zákaz som nedal. Vo vestibule prezídia bola pre príslušníkov PZ, pri fotografii generála Lučanského, k dispozícii kondolenčná kniha, kde mohli vyjadriť sústrasť. Sviečky rovnako horia pred budovou prezídia, kde vznikla aj fotka salutujúcich policajtov," podotkol šéf rezortu vnútra.

Nemám silu sa vyjadrovať k momentálnej situácii o smrti môjho manžela bez ktorého môj život stratil zmysel a bolesť, ktorú držím v sebe je natoľko ťažká, že len vďaka svojim deťom, ktoré sú mi v tejto chvíli najväčšou oporou dokážem ustáť toto najťažšie obdobie môjho života. Ale, môj posledný deň s manželom 29.12.2020, deň pred jeho smrťou kedy mi "DOVOLILI" si k jeho lôžku, som ešte netušila, že to bude ten najhorší a zároveň posledný deň s nim...

"KÝM JA SOM MALA ZA CHRBTOM MIKULCOVE KOMANDO pri posteli môjho muža, V NEPRESTRELNYCH VESTÁCH A SO SAMOPALMI V RUKE, pán minister vnútra R. Mikulec sa zabával na chate v Martine na Martinských holiach, kde je do dnešného dňa. A tak sa pýtam sama seba to naozaj chcem tak veľa, aby niekto tak kompetentný, ako je minister vnútra R. MIKULEC v demokratickej krajine, ktorý zabezpečuje bezpečnosť a poriadok v nej mu bolo naozaj za ťažko vyvesit čiernu vlajku nad budovou ministerstva vnútra a vzdat mu tak účtu na počesť jeho pamiatke..??? Zdroj: Facebook Martina Lučanská

Vyšetrovateľ od Lučanského rodiny nedostal žiadnu žiadosť o návštevu, tvrdí minister Mikulec



Unikli fotografie zo zdravotného záznamu Lučanského, minister Naď sľubuje odmenu za informácie



Život sa dá ukončiť rôznymi spôsobmi. Lučanskému nemohli odizolovať všetky veci, hovorí bývalý policajný vyšetrovateľ



Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.