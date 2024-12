Vyšetrovateľ od Lučanského rodiny nedostal žiadnu žiadosť o návštevu, tvrdí minister Mikulec

2.1.2021 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovanie trestnej veci, v ktorej bol obvinený aj bývalý policajný prezident Milan Lučanský, je vykonávané zákonným spôsobom, pod dozorom príslušného prokurátora, preskúmavané aj rozhodovacou činnosťou súdov. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Doplnil, že vyšetrovanie je vedené na základe množstva dôkazov, ktoré sa vyhodnocujú jednotlivo aj v celku, priebežne sa zabezpečujú ďalšie dôkazy a podklady do spisu.

Vyšetrovateľ žiadnym spôsobom neobmedzoval styk obvineného s rodinnými príslušníkmi, príslušná žiadosť o umožnenie návštevy vyšetrovateľovi doteraz doručená nebola.

Mikulec zároveň vyvrátil, že zakázal príslušníkom Policajného zboru uctiť si pamiatku Lučanského zapálením sviečky. „Nie, nie je to pravda. Žiadny takýto zákaz som nedal. Vo vestibule prezídia bola pre príslušníkov PZ, pri fotografii generála Lučanského, k dispozícii kondolenčná kniha, kde mohli vyjadriť sústrasť. Sviečky rovnako horia pred budovou prezídia, kde vznikla aj fotka salutujúcich policajtov," podotkol šéf rezortu vnútra.

Dodal, že ak by si dotyční policajti skutočne chceli uctiť pamiatku Lučanského a nechceli si len spraviť fotku na sociálne siete, „salutovali by čelom k jeho fotke a nie k fotoobjektívu".

Lučanský zomrel v stredu 30. decembra po tom, ako sa v utorok 29. decembra v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.

Je veľmi smutné, že tragédia, ktorá sa stala deň pred koncom roka 2020, sa okamžite stala živnou pôdou pre konšpirátorov, kvázi odborníkov a bezpečnostných analytikov (ktorých už väčšina médií k relevantným témam ani neoslovuje), a v neposlednom rade aj pre opozíciu.





Aby som to zhrnul:





Dostal som od včera množstvo správ, či je pravda, že som zakázal príslušníkom PZ uctiť si pamiatku generála Lučanského zapálením sviečky. Nie, nie je to pravda. Žiadny takýto zákaz som nedal. Vo vestibule prezídia bola pre príslušníkov PZ, pri fotografii generála Lučanského, k dispozícii kondolenčná kniha, kde mohli vyjadriť sústrasť. Sviečky rovnako horia pred budovou prezídia, kde vznikla aj fotka salutujúcich policajtov.

K tomu dodám len toľko, že ak by si dotyční policajti skutočne chceli uctiť pamiatku generála Lučanského a nechceli si len spraviť fotku na sociálne siete, salutovali by čelom k jeho fotke a nie k objektívu. To by pre nich nemala byť nová informácia a tiež to, bohužiaľ, o niečom svedčí...





Čo sa týka samotného vyšetrovania, z informácií, ktoré mám priamo od kompetentných, vyšetrovanie trestnej veci, v ktorej bol obvinený aj Milan L., je vykonávané zákonným spôsobom, pod dozorom príslušného prokurátora, preskúmavané aj rozhodovacou činnosťou súdov. Vedené je na základe množstva dôkazov, ktoré sa vyhodnocujú jednotlivo a aj v celku, priebežne sa zabezpečujú ďalšie dôkazy a podklady do spisu. Vyšetrovateľ žiadnym spôsobom neobmedzoval styk obvineného s rodinnými príslušníkmi, príslušná žiadosť o umožnenie návštevy vyšetrovateľovi doteraz doručená nebola.

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.