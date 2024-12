Bardovič: Najvýznamnejším prvkom slovenského volebného systému je jeden volebný obvod

31.8.2023 (SITA.sk) - Najvýznamnejším prvkom slovenského volebného systému pre parlamentné voľby je jeden volebný obvod, tvrdí politológ Jakub Bardovič z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Dôsledky pre stranícky systém

Dodal, že používanie jedného volebného obvodu pre voľby do Národnej rady (NR) SR vplýva na možnosť zastúpenia regiónov v parlamente, ale má i ďalekosiahlejšie dôsledky pre stranícky systém, a celkovo aj pre politický systém. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA.

„V prvom rade vytvára podmienky pre silnú centralizáciu politických strán, ktoré nepotrebujú viacerých lídrov v regiónoch, no postačuje im jedna osobnosť schopná získať hlasy na celom území Slovenska. To má vo svojej podstate dôsledky aj pre tvorbu regionálnych štruktúr," vysvetľuje Bardovič a dopĺňa, že regionálne štruktúry síce často existujú, avšak nemajú takú úlohu, akú by mali v prípade existencie viacerých volebných obvodov, a mali by produkovať voliteľných kandidátov pre každý z týchto obvodov. Tento jav má podľa politológa presah aj do ďalších typov volieb.

Uzatváracia klauzula

„Krajské, ale aj komunálne voľby ukazujú, že politické strany zlyhávajú v regionálne citlivej výchove personálu, a tým aj potenciálnych kandidátov. Úspech nezávislých kandidátov či ich rôznych zoskupení mimo relevantných celoštátnych strán je okrem existujúcej skepse vo vzťahu k politickým stranám aj výsledkom práve absencie kvalitných kandidátov (myslené kvalitných zo subjektívneho pohľadu voliča), ktorých dokážu zo svojich radov ponúknuť," konštatuje politológ.

Spomedzi nastavení, ktoré určujú finálnu podobu volebného systému, pripomína Bardovič aj uzatváraciu klauzulu. „Jej uplatnenie sa spája so zamedzením vstupu príliš veľkého počtu politických strán do parlamentu. V tejto snahe sa tak prijímajú isté hranice, ktoré je potrebné splniť, aby mohol daný subjekt získať mandát," objasňuje politológ.

Nedokonalosť aktuálneho nastavenia

Voľby v roku 2020 však podľa Bardoviča odhalili nedokonalosť aktuálneho nastavenia. „Na jednej strane nastalo sankcionovanie priznanej koalície, no súčasne sa nedokázala vysporiadať s množením sa neformálnych koalícií, ktoré sú utvorené na kandidátnej listine jednej politickej strany," vysvetľuje a dodáva, že takto vznikajú dve skupiny, ktoré sú poznačené nerovnosťou v prístupe k mandátu.

Na jednej strane sú to priznané koalície, ktoré musia prekročiť zvýšenú hranicu podpory voličov, čiže sedem alebo desať percent, a na strane druhej nepriznané koalície, ktorým postačuje získanie piatich percent. Politológ pripomína aj odbornou verejnosťou dlhodobo kritizovaný mechanizmus pre prideľovanie mandátov.

Tiež aj nastavenia prednostného hlasovania. V tomto kontexte Bardovič upozorňuje najmä na umelo nastavenú hranicu zohľadnenia prednostného hlasovania, ktorá podľa neho nie je nijako zdôvodniteľná a nad rozhodnutie voliča stavia rozhodnutie politického subjektu.

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.