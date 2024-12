Banská Bystrica je o krok bližšie k začiatku výstavby multifunkčnej športovej haly (video)

4.3.2020 (Webnoviny.sk) - Banská Bystrica je bližšie k tomu, aby mala novú multifunkčnú športovú halu. Po tom, čo banskobystrická samospráva odkúpila v septembri 2019 od Lesov SR pozemky pod parkoviskom Mičinská, kde kedysi stála dočasná autobusová stanica, pokračuje v zámere vybudovať halu.

K rozpracovanej štúdii moderného športoviska sa mohli odborné útvary mesta a banskobystrickí poslanci vyjadriť ešte v závere minulého roka na rokovaní mestského zastupiteľstva.

Architektonická kancelária zapracovala ich pripomienky a v stredu vo Veľkej sieni mestského úradu odprezentovala zástupcom obyvateľov aktualizovanú podobu štúdie.

Tá poslúži ako podklad na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Banská Bystrica je o ďalší krok bližšie k začiatku výstavby moderného športového stánku.

Chýbajúci priestor

V Banskej Bystrici dlhodobo absentuje priestor, ktorý by zastrešil športové, ale príležitostne aj kultúrne a iné spoločenské podujatia. Športová hala na Štiavničkách nie je vo vlastníctve mesta, je neustále vyťažená, mnohokrát nespĺňa požadovanú kapacitu alebo nemá potrebné vybavenie.





Aj dopyt športových klubov pôsobiacich v meste neustále narastá. Preto samospráva pristúpila k investičnému zámeru vybudovania svojho vlastného mestského multifunkčného športoviska.





"Počas uplynulého roka vytypovali odborní pracovníci z odboru územného plánovania a architekta mesta najvhodnejšiu lokalitu. Parkovisko Mičinská na Uhlisku vyšlo spomedzi všetkých návrhov ako najvhodnejšia z hľadiska najlepšej dopravnej dostupnosti. V pešej dostupnosti je autobusová aj železničná stanica či najväčšia zastávka MHD na Námestí slobody. Výhodou lokality je i to, že v blízkosti sa nachádzajú oba zimné štadióny, ktoré by mali v priebehu tohto roka prejsť výraznou rekonštrukciou. Vznikla by tak synergia troch veľkých hál, ktoré sa budú môcť v budúcnosti využívať aj na organizovanie výstav či veľtrhov," objasnil v tlačovej správe mesta primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Musí spĺňať požiadavky

Multifunkčná športová hala s tréningovou halou, zázemím, priestormi vybavenosti a obslužnosti, miestnosťami pre médiá, antidoping, šatňami, sociálnymi zariadeniami, bufetmi či parkoviskom vznikne na ploche 24 000 metrov štvorcových. Výhodou hlavnej haly je jej variabilná plocha. Vďaka výsuvným tribúnam sa bude dať prispôsobovať podľa jednotlivých druhov športov, potrieb tréningového procesu či plánovaných kultúrnych podujatí.





" Pre Banskú Bystricu je veľká výhoda, že na projekt vyčlenila v minulom roku vláda SR financie vo výške 6,7 milióna eur, zvyšok bude dofinancovaný z rozpočtu mesta. To, v akej výške, vyplynie z konečnej podoby projektovej dokumentácie," doplnil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.





