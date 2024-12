Banky sú pri poskytovaní úverov naďalej obozretné, no postupne uvoľňujú podmienky

Banky začali pre väčšinu ľudí z rizikových sektorov uvoľňovať opatrenia. Záujem o úvery na bývanie naďalej pretrváva, čo sa premieta aj do rastu cien nehnuteľností. Začiatok septembra priniesol dokonca nový historicky najnižší úrok na hypotéke. Ďalší vývoj bude závisieť od vývoja ekonomickej recesie spôsobenej koronavírusom. Dá sa však očakávať pokračovanie konkurenčného boja o klienta.

Ako povedala úverová analytička spoločnosti Swiss Life Select Zuzana Šimonová, banky síce ostávajú obozretné, no aj napriek pretrvávajúcej pandémii uvoľňujú obmedzenia v poskytovaní úverov na bývanie.





K úverom sa tak dostanú viacerí žiadatelia, ktorí chcú riešiť svoje bývanie či už kúpou, výstavbou, alebo modernizáciou. Ľudia z gastroprevádzok či cestovných kancelárií sa opäť dostanú k hypotéke. „Avšak naďalej platí obmedzenie akceptovania akéhokoľvek typu príjmu v sektore leteckej dopravy,“ upozorňuje Šimonová.





V niektorých bankových domoch aj naďalej platia obmedzenia akceptovania príjmu zo zahraničia. Naopak, niektoré akceptujú časť výšky tohto príjmu podľa krajiny, z ktorej pochádza. Každá banka pristupuje k príjmom zo zahraničia individuálne.

Klient musí splniť rôzne podmienky

Koronavírus a s ním spojené oslabenie ekonomiky nie sú jediné dôvody, prečo banky dôslednejšie preverujú klientov a cez schvaľovacie sito prejde menej žiadateľov. Ako skonštatovala riaditeľka pre úvery vo FinGO.sk Eva Šablová, od začiatku roka platia prísnejšie pravidlá týkajúce sa povinnej finančnej rezervy, ktorá musí klientovi zostať po úhrade bežných životných nákladov a splátok úverov. Okrem toho sa sleduje maximálny úverový strop, ktorý nesmie klient presiahnuť. Je závislý od výšky ročného príjmu.





Už tradične sa jeseň vo financiách nesie v znamení úverových kampaní. Napriek pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii nie je tomu inak ani v tomto roku. Jedna z bánk dokonca znížila úrokovú sadzbu s trojročnou fixáciou na rekordných 0,39 %, avšak potrebné je splniť viaceré podmienky. Ako povedala Eva Šablová, dá sa očakávať pokračovanie konkurenčného boja o klienta.





Podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej ďalší vývoj bude závisieť hlavne od toho, ako dopadne kríza na náš trh práce, koľko ľudí pripraví o prácu, koľko ľudí sa bude musieť popasovať so znížením svojho príjmu a podobne. A dôležitú úlohu v tomto vývoji zohrá aj druhá vlna pandémie, ktorá by mohla zanechať ešte výraznejšie stopy na našom trhu práce.





Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

