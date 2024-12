Antarktída a Grónsko prichádzajú o ľadovce šesťkrát rýchlejšie, ako experti predpokladali

14.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ľadovec v Grónsku a na Antarktíde sa topí šesťkrát rýchlejšie ako v 90. rokoch minulého storočia. Príčinou je globálne otepľovanie. Informovali o tom vedci, ktorí komplexne preskúmali satelitné dáta z obidvoch oblastí.

Vedci nemajú dobré správy

Zistili, že Grónsko a Antarktída stratili v období 1992 až 2017 6,4 bilióna ton ľadu, čo zapríčinilo zvýšenie hladiny oceánov o 17,8 milimetra, z toho 10,6 milimetra je v dôsledku topenia ľadu v Grónsku a 7,2 milimetra zas na južnom póle Zeme.

"To nie je dobrá novinka," uviedol Andrew Shepherd z britskej University of Leeds, ktorý je členom projektu Ice Sheet Mass Balance Intercomparison Exercise (Imbie).

Riziko záplav na pobrežiach

V rámci neho tím vedcov skúma polárne merania z vesmíru získané za takmer 30 rokov. Jedným z kľúčových zistení je, že strata ľadu sa pohybuje na hornej hranici očakávaní v porovnaní s počítačovými modelmi používanými Medzivládnym panelom pre klimatické zmeny (IPCC).

Na základe nich predpokladali, že hladiny morí na celom svete sa do roku 2100 zvýšia o 53 centimetrov. Štúdia Imbie však tvrdí, že to bude o 17 centimetrov viac.





"Ak by to bola pravda, pre 400 miliónov ľudí by to do roku 2100 znamenalo riziko každoročných záplav na pobrežiach," povedal Shepherd.





"Naše posledné odhady znamenajú, že ľuďom zostáva menej času, ako si mysleli. Nech už mestá či pobrežné oblasti plánujú akékoľvek opatrenia voči záplavám, mali by tak urobiť čo najskôr," dodal.









Antarktída prichádza o ľad najmä pre teplejšiu vodu z oceánov, ktoré obmývajú jej pobrežie. Grónsko čelí podobnému problému, ku ktorému sa však pridáva aj povrchové topenie ľadu v dôsledku teplejšieho vzduchu.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.