Ani Heger, ani Matovič. Slovensku vládne Kollár. Na vleky vlekov amen (komentár)

Ani premiér Eduard Heger, ani jeho stranícky líder Igor Matovič. Zdá sa, že o všetkom rozhoduje predseda parlamentu Boris Kollár. Heger mlčí, Matovič iba pritakáva a Kollár si robí svoje.

V parlamente presadí takmer všetko a pritom vôbec nepozerá, čí mu v tom pomôžu napríklad extrémisti z ĽSNS alebo niekto iný z podobného opozičného spektra. Pre neho je všetko dovolené, aj keď ide o jeho vlastný biznis.

Konflikt záujmov? Preboha, nie

Priam drzý návrh sa zrodil pri poslednom rokovaní o novele zákona o DPH. Bez vedomia ostatných v koalícii poslanci z Kollárovej „rodiny“ na poslednú chvíľu navrhli znížiť DPH na vleky a akvaparky.

V normálnej situácii by sa tým parlament asi ani nezaoberal a rýchlo by to zmietol zo stola, ale tentoraz šlo o záujem samotného predsedu parlamentu, lebo on osobne vlastní lyžiarske stredisko na Donovaloch a prečo mu nevyhovieť. Treba dodať, že osud celej vlády závisí práve od Kollára a všetko je jasné.





Konflikt záujmov? Ale preboha nie, veď zákon sa dotkne nielen jeho, ale aj ostatných prevádzkovateľov lyžiarskych stredísk, lebo bude lacnejšie lyžovanie, viacej lyžiarov a vyšší zárobok. Čo na tom, že štát prerobí a priamo Kollár zarobí. Veď predsa preto šiel do politiky, aby pomohol aj sebe.

A čo na to líder OĽaNO Igor Matovič? Vraj je všetko v poriadku a on to schvaľuje, podobne ako všetky kroky otca „rodiny“. Osobne bol proti zníženiu DPH na pohonné hmoty, aby ľudia v čase ich vysokých cien predsa mohli jazdiť do práce, ale na vleky má opačný názor. Asi si je vedomý, že ľudia radšej lyžujú ako jazdia na aute. Rodinám sa predsa viacej pomôže, ak budú môcť lacnejšie lyžovať, čo tam po presúvaní sa autom za prácou, či inými povinnosťami. Veď prorodinná politika je jedným zo základných postulátov Igora Matoviča. Teraz to potvrdzuje.





To, že poslanci o tom nevedeli, je podľa Matovičovho fanatického podporovateľa Petra Kremského iba logistická chyba. Už takmer nikto vo vládnej koalícii nepochybuje, že na nasledujúcej schôdzi parlamentu tento návrh prejde. To, že poslanci Sme rodina boli proti aj pri vládnych návrhov zákonov asi v OľaNO už nikoho netrápi. „Keď Sme rodina nezahlasovalo pri nejakých maličkostiach, tak dobre, keď je to dobrý zákon, predloží sa opäť, možno o pol roka,“ uviedol Matovič

Matovič chce len dovládnuť

Uvedený príklad je len jedným z množstva krokov Sme rodina, ktoré jasne ukázali, že krajinou nevládne OĽaNO a Eduard Heger, ale Boris Kollár.





Potvrdzuje to aj hlasovanie o novele zákona z dielne ministra Milana Krajniaka, ktorou sa má jednorazový výber z 2. dôchodkového piliera zdaniť a bola schválená iba vďaka poslancom z Kotlebovej ĽSNS. A nikto nič. Premiér Heger je ako obvykle rád, že môže byť tam, kde je.





Ešte viacej sa teší zo svojho kresla minister financií. Urobí všetko, aby zostal tam, kde je a prípadne presadil aj svoje „atómofky“.

Akoby náhodou po umožnení Kollárovi, aby viacej zarobil, sa mu Kollár oplatil tým, že zrazu nie je proti Matovičovmu návrhu, ktorým sa majú ľuďom vrátiť peniaze pri večeri v reštaurácii. Matovič vie, že je úplne závislý od Kollára. Ale zrejme si ešte neuvedomil, že ten ho rýchlo odkopne, keď ho nebude potrebovať.





Jasné je, že politika je obchod, ale ten by mal byť v prospech nás všetkých a nielen jednotlivcov, ktorí majú možnosť priamo o tom rozhodovať.

Pavel Urban

Vianočné sviatky bez plytvania jedlom: Tipy na spracovanie zvyškov

Vianočné sviatky sú symbolom hojnosti, radosti a pohostinnosti, no často aj obdobím, keď jedlo končí v koši viac ako kedykoľvek predtým.

Plytvanie jedlom však nielen zaťažuje životné prostredie, ale aj zvyšuje rodinné výdavky.

Ako si užiť sviatky bez zbytočného odpadu a efektívne spracovať zvyšky zo sviatočného stola? Prinášame praktické a kreatívne tipy.

Prečo riešiť plytvanie jedlom počas sviatkov?

Počas Vianoc má mnoho rodín tendenciu pripravovať jedlo vo veľkých množstvách, aby na stole nič nechýbalo. Táto tradícia však často vedie k nadmernému množstvu zvyškov, ktoré nemajú dostatočné využitie. Podľa odhadov až tretina jedla vyrobeného na svete končí ako odpad – počas sviatkov je toto číslo ešte vyššie.





Plytvanie jedlom znamená nielen stratu finančných prostriedkov, ale aj zbytočné zaťaženie životného prostredia, keďže vyhodené potraviny produkujú metán, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám.

Ak však ku sviatočným hostinám pristúpime rozumne, môžeme tento problém minimalizovať. Kľúčom je plánovanie, správne skladovanie a kreatívne spracovanie zvyškov.

Plánujte s rozumom – varte len to, čo zjete

Plánovanie je najefektívnejší spôsob, ako predísť plytvaniu jedlom. Skôr než začnete variť, premyslite si, koľko hostí budete mať a aké množstvo porcií na osobu bude postačujúce. Nepodľahnite nutkaniu „pre istotu“ variť oveľa viac – namiesto toho sa zamerajte na kvalitu pokrmov.





Pri nákupoch si napíšte presný zoznam ingrediencií a držte sa ho. Vyhnite sa impulzívnym nákupom veľkých balení potravín, ktoré možno ani nevyužijete. Navyše, pokrmy ako šaláty či prílohy pripravujte v menších dávkach, ktoré môžete podľa potreby dopĺňať čerstvé.

Uchovávajte zvyšky správnym spôsobom

Správne skladovanie zvyškov môže rozhodnúť o tom, či sa jedlo zužitkuje, alebo skončí v koši. Jedlá uskladnite v dobre uzatvárateľných nádobách a uložte ich do chladničky alebo mrazničky.





Mäso, pečivo, zelenina aj omáčky vydržia dlhšie, ak ich zamrazíte v jednotlivých porciách, ktoré môžete postupne zohrievať podľa potreby.





Aby ste si uľahčili orientáciu, označte nádoby štítkami s dátumom uloženia. Tým predídete situáciám, keď sa v chladničke ocitne jedlo, na ktoré zabudnete. Rovnako dbajte na to, aby jedlá neboli skladované príliš dlho – najmä mäso a mliečne výrobky majú krátku trvanlivosť.

Kreatívne recepty zo zvyškov

Zvyšky zo sviatočných hostín nie sú len odpad – sú príležitosťou na vytváranie nových, chutných pokrmov. Tu je niekoľko nápadov, ako ich využiť:







Mäso: Pečená hydina, ako kura alebo morka, môže byť základom pre lahodné sendviče, wrapy alebo šaláty. Z kostí a zvyškov mäsa pripravíte chutný vývar, ktorý využijete na polievky alebo omáčky.





Zemiaky: Varenej alebo pečenej zelenine a zemiakom môžete vdýchnuť nový život vo forme zemiakových placiek, zapekaných jedál či pyré.





Vianočné pečivo: Staršie koláče, ako štrúdľa či bábovky, sú ideálne na chlebový puding alebo domáce tiramisu. Jemne vysušené pečivo môžete rozmixovať na strúhanku.





Zelenina: Zvyšky pečenej alebo dusenej zeleniny sú skvelé na prípravu polievok, zeleninového pyré alebo ako základ na vegetariánske omáčky.





Nepoužiteľné zvyšky kompostujte

Ak predsa len máte jedlo, ktoré už nie je možné skonzumovať, kompostovanie je ekologickým spôsobom, ako sa ho zbaviť. Väčšina ovocia, zeleniny, vaječných škrupín a neochuteného pečiva je vhodná na kompost. Mastné a mäsové zvyšky by ste sa mali vyvarovať, keďže môžu priťahovať škodcov.

Zdieľajte s komunitou alebo pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Ak máte jedla viac, než dokážete spotrebovať, zdieľajte ho s ostatnými. Susedia, priatelia alebo miestne charity ocenia vašu štedrosť. Na internete môžete nájsť skupiny zamerané na zdieľanie potravín, ktoré by inak skončili ako odpad.