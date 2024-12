Americkí vedci vyšľachtili morskú riasu, chutí ako slanina

Americkí vedci vyšľachtili a patentovali kmeň červenej morskej riasy Palmaria palmata, ktorá po opražení chutí ako slanina.

Rastlina, ktorá sa podobá na priehľadný červený hlávkový šalát, rastie veľmi rýchlo a je bohatým zdrojom minerálov, vitamínov a antioxidantov. Okrem toho obsahuje aj 16 percent bielkovín.

Podľa odborníkov má potenciál presadiť sa v gastronómii.

Palmaria chutí ako slanina

Riasa Palmaria palmata (známa aj pod názvom Dulse) rastie pozdĺž pobreží Tichého a Atlantického oceánu. Predáva sa v suchej forme ako dochucovadlo alebo výživový doplnok. Po pätnástich rokoch výskumu sa tímu zo Štátnej univerzity v Oregone podarilo vytvoriť špeciálny kmeň tejto riasy so špecifickou chuťou.

„Táto vec je naozaj ohromná. Keď ju opražíte, chutí ako slanina, nie ako morská riasa. Má dosť silnú slaninovú chuť,“ priblížil Chris Langdon. Vedec pritom riasu pôvodne šľachtil za účelom nájdenia potravy pre morské slimáky z čeľade ušovité (Haliotidae). Tie sú pochúťkou najmä v Ázii. „Podarilo sa nám tieto slimáky vychovať na strave z morských rias, pričom ich veľkosť presiahla doterajšie zaznamenané,“ vysvetlil výskumník.





Zmena v smerovaní výskumu nastala po tom, ako Langdona navštívil Chuck Toombs z univerzitnej fakulty obchodu, ktorý hľadal potenciálny projekt pre svojich študentov. „Palmaria palmata je superpotravina s dvojnásobnou nutričnou hodnotou ako kel,“ vyjadril sa Toombs, ktorý sa nový kmeň riasy rozhodol preniesť do gastronómie.

Nový kmeň riasy má pontenciál

V spolupráci s Centrom pre inováciu potravín v Portlande vytvoril niekoľko jedál, ktorých základom bola nová rastlina. Následne získali grant od oregonských poľnohospodárskych úradov, aby riasu preskúmali ako špeciálnu plodinu. Po prvý raz sa tak riasa dostala na zoznam úžitkových rastlín. V súčasnosti ju testuje viacero šéfkuchárov v Portlande.

Kým v USA sa morské riasy nepestujú na konzumáciu ľuďmi, v severnej Európe sa v gastronómii používajú už storočia. Nový kmeň riasy má vysoký potenciál presadiť sa vo svetovej kuchyni, no zatiaľ neexistujú analýzy, ktoré by potvrdili návratnosť investícií. Langdonov tím v súčasnosti dokáže vypestovať približne 9 až 13 kilogramov tejto riasy týždenne, no plánuje zvýšiť produkciu na približne 45 kilogramov týždenne.





Toombs zároveň pracuje na pláne, ako využiť potenciál rastliny. Podľa Langdona s trochou investícií by sa podarilo vytvoriť na pobreží Oregonu priemysel založený na jej pestovaní. „Potrebujete skromné množstvo morskej vody a trochu slnečného svitu,“ povedal Langdon.





Informácie pochádzajú z webovej stránky www.oregonstate.edu.





