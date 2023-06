Ako vybrať vianočný stromček, ktorý vám doma rýchlo neopadá. Stromček kupujte vonku a zamerajte sa na stav jeho ihličia

Akým spôsobom vybrať vianočný stromček, aby na Vianoce urobil nielen parádu, ale aby vám doma tiež dlho vydržal a neopadal vám?

Nákup vianočného stromčeka si dobre načasujte

Pre aký živý stromček ste sa na Vianoce rozhodli tentoraz? Bude to smrek strieborný, jedľa kaukazská alebo borovica lesná? Nech už si vyberiete ktorýkoľvek, podstatné je, aby ste nákup vianočného stromčeka nenechávali na poslednú chvíľu.

Ak sa totiž rozhodnete kúpiť vianočný stromček deň až dva pred Štedrým dňom s cieľom toho, aby bol čo najčerstvejší, pripravíte sa o väčší výber. Všetky stromčeky v ponuke predajcu sú totiž pravdepodobne rezané v lesnej škôlke v rovnakom čase.

Kúpte si vianočný stromček predávaný vonku

Aby vám vianočný stromček, ktorý si zaobstaráte, doma rýchlo neopadal, vyhnite sa jeho nákupu v uzavretých obchodoch. Stromček tu už nemusí byť v dobrom stave vplyvom pôsobenia tepla. Zamerajte sa radšej na nákup stromčeka v otvorených priestoroch záhradníctva či vo vonkajšom stánku.

Vianočný stromček vyberajte na pohľad aj na omak

Rozhodli ste sa pre jedličku, smrek alebo borovicu? Vyberte si stromček, ktorý vyzerá na pohľad zdravo, krásne vonia a má sviežu farbu, súmerný tvar, bohatšie vetvy a ihličie, ktoré pevne držia na vetvičkách. Ihličie by v žiadnom prípade nemalo zo stromčeka opadávať alebo byť suché.

Či je stromček v kondícii, spoznáte aj podľa triku s ihličím. Skúste ho prehnúť medzi prstami. Ak je ohybné, je vianočný stromček čerstvý. Ak sa vám ihličie medzi prstami ľahko zlomí alebo začne dokonca z vetvičiek opadávať, nákup stromčeka si radšej rozmyslite.

Kúpený vianočný stromček si zrežte až doma

Je veľkou chybou, keď si necháte na mieste od predajcu vyfrézovať vianočný stromček, aby sa vám následne lepšie zmestil do stojana. Vianočný stromček bude kvôli tomu rýchlejšie zosychať. Stromček si nechajte naopak iba zabaliť a doma ho postavte do najchladnejšieho miesta, kam nesvieti slnko. Napríklad na severný balkón alebo záhradu. Ak stromček skladujete pri teplote vyššej ako nula stupňov Celzia, zrežte jeho kmeň o dva centimetre a potom ho dajte do nádoby s vodou.

Vyberte stojan s nádržkou na vodu

Aby vám živý vianočný stromček vydržal čo najdlhšie, pred zdobením ho umiestnite do špeciálneho stojana s nádržkou na vodu. Aj nazdobený stromček by ste mali pravidelne zalievať. Podstatné navyše je, aby ste ho neumiestnili vedľa kúrenia ani vedľa okna, kam svieti slnko.

Takmer polovica ľudí nekupuje na štedrovečernú večeru kapra, tradícia kupovania živej ryby je silnejšia za západe Slovenska

Takmer polovica ľudí nekupuje na štedrovečernú večeru kapra.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, na ktorom sa zúčastnilo 1 005 respondentov. Pätina opýtaných kupuje spracovanú mrazenú alebo chladenú rybu, ďalšia pätina kupuje živú rybu a necelých 14 percent respondentov si kúpi zabitého kapra pri predaji. V tlačovej správe o tom informovalo občianske združenie Humánny pokrok.





V prieskume z takmer 35 percent ľudí, ktorí využívajú predaj živých kaprov, odpovedalo na otázku, čo by urobili, keby už nemali živé ryby, ale mali by v ponuke chladené alebo mrazené kapry. Takmer 27 percent zodpovedalo, že by hľadali ponuku živých kaprov v inej predajni a 29 percent respondentov by ponuku chladeného alebo mrazeného kapra prijalo.





Príjem domácnosti, vek a vzdelanie neukázal rozdiely v kupovaní živého kapra. Prieskum ukázal, že tradícia kupovania živej ryby na Vianoce je silnejšia na západnom Slovensku a najmenšiu tradíciu zaznamenali v Košickom kraji.

Necelých 11 percent opýtaných súhlasí, aby bol predaj živých kaprov zakázaný, 27 percent ľudí rozhodne nesúhlasí, aby bol predaj zakázaný. Necelých 18 percent skôr súhlasí so zákazom a 37 percent skôr nesúhlasí.

Koľko sú Slováci ochotní minúť za vianočné darčeky? Väčšina podľa prieskumu utratí menej ako vlani

Rastúca inflácia má vplyv aj na blížiace sa Vianoce.

Takmer 60 % Slovákov sa totiž chystá minúť na vianočné darčeky menej peňazí ako vlani. Jeden z desiatich opýtaných ich tento rok nebude kupovať vôbec.

Mnohí sa musia uskromniť a aj preto približne polovica ľudí utratí za darčeky spolu maximálne do 200 eur, ďalšia štvrtina od 200 do 400 eur.

Vyplýva to z októbrového reprezentatívneho prieskumu agentúry Stem/Mark pre Home Credit Slovakia.

Zbytočné zadlžovanie

Až dve tretiny Slovákov sa bude pri predvianočných nákupoch spoliehať na zdroje z bežnej mesačnej výplaty. Traja z desiatich siahnu na svoje úspory. Tých, čo si budú požičiavať, je len pár percent.





„Jedným zo základných pravidiel je zbytočne sa nezadlžovať pre vianočné darčeky. Tie zväčša nepatria do kategórie nevyhnutných vecí,“ radí ombudsman klientov Home Creditu Miroslav Zborovský.

Finančne nenáročné darčeky

Dominujú skôr finančne menej náročné darčeky, čo korešponduje so súčasnou ekonomickou situáciou mnohých rodín. Najčastejším darčekom pod stromčekom bude tento rok kozmetika, vyjadrilo sa tak 45 % respondentov. Knihy plánuje kupovať 38 % opýtaných, hračky 36 %, oblečenie a obuv 35 %.





Z ďalších najčastejších darčekov to bude vybavenie domácností, darčekové poukazy, výživové doplnky, či elektronika.

Online nákupy

Z roka na rok pribúda online kupujúcich, no stále sú tu aj ľudia, čo preferujú klasické predajne. Mnohí to kombinujú, čo platí aj v prípade predvianočných nákupov.

Tridsaťsedem percent respondentov kúpi väčšiu časť darčekov v e-shopoch a menšiu v kamenných predajniach, tretina kupujúcich zase o niečo viac v kamenných obchodoch a zvyšok na internete. Takých, čo úplne všetko kúpia online, sú len tri percentá.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

