Ako sa dostať na koncert Rammstein do Trenčína a kde zaparkovať? Polícia upozorňuje na veľkú dopravnú záťaž

14.6.2023 (SITA.sk) - Stredajší večerný koncert hudobnej skupiny Rammstein spôsobí v Trenčíne veľkú dopravnú záťaž. Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, v súvislosti s koncertom bude v teréne viac ako 90 policajtov.

Parkovisko pri trenčianskom letisku bude otvorené už v dostatočnom časovom predstihu od 9:00. „Vodiči prichádzajúci od Bratislavy a Nitry budú priebežne usmerňovaní k parkovacím plochám už v križovatke diaľnice D1 od obce Lúka. Následne po ceste II/507 k obci Trenčianske Stankovce a po ceste I/9 k obci Veľké Bierovce. Vodiči prichádzajúci zo stredného Slovenska budú vedení po ceste I/9 k obci Veľké Bierovce a následne k parkovacím plochám vyčlenených ku koncertu," uviedla Kuzmová.

Vodiči prichádzajúci zo severnej strany budú smerovaní do križovatky D1 s výjazdom pri Novom Meste nad Váhom, následne po cestách II/515 a II/507 do Trenčianskych Stankoviec a po ceste I/9 do obce Veľké Bierovce. „Z dôvodu rekonštrukčných prác a havarijnej uzávery mosta na ceste I/9 je potrebné, aby si účastníci koncertu svoju cestu naplánovali s dostatočným časovým predstihom a rešpektovali pokyny polície a organizátora koncertu," dodala Kuzmová.

Pre návštevníkov koncertu bude zabezpečená aj kyvadlová doprava, ktorá bude premávať v pravidelnom intervale medzi vlakovou/autobusovou stanicou a trenčianskym letiskom. Intervaly budú ovplyvnené aktuálnou dopravnou priepustnosťou.

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.