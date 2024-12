Aké mierové riešenie vojny na Ukrajine navrhuje Fico s Orbánom? Krajiny V4 sa nezhodli (video+foto)

27.2.2024 (SITA.sk) - Premiéri Maďarska a Slovenska Viktor Orbán a Robert Fico dostali na tlačovej konferencii po utorňajšom stretnutí predsedov vlád Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska v rámci summitu Vyšehradskej štvorky (V4) v Prahe otázku, aké mierové riešenie vojny na Ukrajine navrhujú.

Vojna podľa Fica nemá vojenské riešenie

„Môj názor je, že vojna nemá vojenské riešenie. Môžeme ďalej pokračovať v posielaní zbraní, techniky a pomoci na Ukrajinu, ale o dva roky budeme tam, kde sme teraz, akurát bude viac mŕtvych vojakov,“ poznamenal Fico a dodal, že okamžité zastavenie paľby vytvára priestor na okamžité rokovanie o kompromisoch a dohodách.

„Neočakávajte však odo mňa, že budem definovať podmienky mierovej dohody. EÚ by mala mať plán a zasadzovať sa o to, ako by to malo vyzerať. Tak ako Ukrajina, aj Rusko potrebuje bezpečnostné záruky,“ dodal slovenský premiér. Prezradil tiež, že 11. apríla sa v jednom z miest na východnom Slovensku bude konať stretnutie s predstaviteľmi Ukrajiny o projektoch na podporu Ukrajiny.

"Môžete poslať na Ukrajinu všetky zbrane sveta, veľa peňazí, veľa logistickej pomoci, ale tá vojna nemá vojenské riešenie. A budeme o dva roky tam, kde sme teraz. Rusi budú na tej istej hranici a budeme mať akurát o desiatky tisíc viac mŕtvych," povedal Fico.

Slovensko v izolácii?

Líder slovenskej vlády po otázke, či sa neobáva, že by pre svoju čoraz tvrdšiu rétoriku dostal Slovensko do izolácie, poukázal na pondelňajšie stretnutie v Paríži, ktoré zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Ten tam vyhlásil, že vyslanie západných vojakov na územie Ukrajiny v budúcnosti nie je „vylúčené“. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg však o niekoľko hodín neskôr zdôraznil, že aliancia neplánuje poslať bojové jednotky na Ukrajinu.

"O možnej účasti vojakov na Ukrajine sa (v Paríži) hovorilo na bilaterálnej báze. Tá téma existuje. Bol tam dokonca premiér, ktorý povedal, že majú prijatý zákon, že môžu vstúpiť na územie Ukrajiny,“ skonštatoval Fico a poznamenal, že radikálne odmieta akékoľvek úvahy na túto tému.

Slovo si vzal aj Fiala

Orbán tvrdí, že „sme vo veľmi nebezpečnej situácii“. „Treba uvažovať triezvo. Potrebujeme strategický pokoj. Dnes je vojna. Ako ju ukončiť? Mierovými rozhovormi. Ako inak by sa mohla skončiť nejaká vojna? Otázkou je, kedy sa také rokovania majú konať. Postoj maďarskej vlády je, že čím skôr, tým lepšie,“ skonštatoval Orbán.

Vzápätí si vzal opäť slovo český premiér Petr Fiala a podotkol, že práve toto sú témy, v ktorých majú krajiny V4 rozdielne názory. Pripomenul, že aj on bol súčasťou pondelkového stretnutia, ktoré zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Premiér Robert Fico na summite V4 v Prahe (fotografie)

„Väčšina krajín zastáva názor, že je treba Ukrajinu podporovať všetkými prostriedkami, vrátane vojenskej techniky, aby bola schopná ubrániť sa ruskej agresii. Zhodli sme sa na tom, že máme pokračovať v tejto pomoci a máme ju posilniť a zrýchliť,“ skonštatoval Fiala.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu