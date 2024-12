8 dôležitých účinkov spánku na naše zdravie

Spánok je pre náš život nevyhnutný, no napriek tomu jeho dôležitosť mnohí z nás podceňujú. Pripomeňte si, na aké oblasti vplýva. Možno o niektorých ste nemali tušenia.

Menší výskyt zápalov

Zápaly vo vnútri tela súvisia s chorobami srdca, mŕtvicou, cukrovkou, artritídou či rýchlejším starnutím. Platí to najmä pre ľudí, ktorí zvyknú spávať šesť a menej hodín denne. Ľudia, ktorí trpia nespavosťou, by teda mali vyhľadať lekára, a ak sa im podarí dať tento problém do poriadku, tiež môžu očakávať zníženie krvného tlaku.

Lepšia pozornosť

Je jasné, že nevyspatý človek sa sústredí len s ťažkosťami. Ako vysvetlil Rapoport, u detí sa to prejavuje špecificky. “Na nedostatok spánku reagujú inak ako dospelí. Tí zvyknú byť ospalí, deti sú však hyperaktívne,” uviedol.

Dokázal to aj výskum z roku 2009. Deti vo veku sedem až osem rokov, ktoré spali menej ako osem hodín, mali sklony k hyperaktivite, nepozornosti a impulzívnosti.

Lepšie študijné výsledky

Spomínaný problém s pozornosťou sa samozrejme odzrkadlí i na známkach v škole. Najmä deti vo veku 10 až 16 rokov, ktoré majú nepokojný spánok, zvyknú mať problémy s učením a s pozornosťou. To znamená, že sa im zákonite zhoršia výsledky v škole. Ďalšia štúdia ukázala, že sa menej darí aj permanentne nevyspatým vysokoškolákom.

Tí často pre lepšie výsledky obetujú spánok, no v konečnom dôsledku sa učia horšie. Preto treba pri problémoch zájsť za odborníkom, prípadne jednoducho spánok posunúť v rebríčku priorít vyššie.

Zlepšenie pamäte

Váš mozog počas spánku ďalej pracuje a cez noc sa v ňom dokážu lepšie zafixovať spomienky a veci, ktoré ste sa naučili, keď ste boli hore. “Ak sa niečo snažíte naučiť, či už fyzicky alebo psychicky, až do istého bodu sa to učíte precvičovaním,” vysvetlil pre magazín Health lekár David Rapoport. “Ale keď spíte, stane sa niečo, vďaka čomu sa to naučíte lepšie,” dodal.

Po kvalitnom spánku vám to teda s naučenými poznatkami či zručnosťami pôjde výrazne lepšie. To isté platí, čo sa týka kreatívnych činností.

Mozog, pamäť, hlava

Chudneme rýchlejšie

Pri chudnutí sa vám bude výrazne lepšie dariť, ak budete chodiť skôr spať. Ukázal to výskum z Chicagskej univerzity, v ktorom síce účastníci zhodili podobné množstvo kilogramov, no malo to háčik. Tí, ktorí dostatočne veľa spali, sa zbavili väčšieho množstva tuku ako ostatní, ktorí prišli skôr o svalovú hmotu. Po dlhšom spánku sa ľudia zároveň sa cítili menej hladní.

Žijeme dlhšie

Prikrátky spánok sa podľa výskumov spája s kratším životom, aj keď presná zákonitosť nie je jasná. Je totiž pravdepodobné, že práve chorí ľudia majú problémy so spánkom. Spánok samozrejme tiež ovplyvňuje kvalitu života.

Starena, staroba, starnutie, Alzheimer

Menej stresu a depresie

S obmedzením stresu súvisí nižší krvný tlak a s ním je tu menšie nezbezpečenstvo pre cievy i srdce. Dostatok spánku sa tiež spája s normálnou hladinou cholesterolu.

Ak vám spánok chýba dlhodobo, zaručene sa to prejaví na vašej nálade. Takže ak ste náladoví, neustále nahnevaní či cítite úzkosť, netrpezlivosť alebo nervozitu, možno je čas zamyslieť sa nad tým, koľko v noci spávate. Nie, nestačí to “dohnať” cez víkend – ak vtedy spávate výrazne dlhšie, zrejme vám poriadny odpočinok chýba cez pracovný týždeň.

Lepšie výkony

Ak športujete, cesta, ako zlepšiť svoje výkony, je spánok. Dokázal to napríklad výskum, ktorý sa uskutočnil na Stanfordskej univerzite. Hráči amerického futbalu sa sedem až osem týždňov snažili spávať aspoň 10 hodín a ukázalo sa, že sa im zlepšili časy šprintov a mali viac energie. Podobne dopadli výskumy týkajúce sa tenistov a plavcov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

