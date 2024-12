5 tipov, ako zvýšiť svoju trpezlivosť

Hovorí sa, že trpezlivosť ruže prináša. No nie všetci dokážeme poslušne sedieť a čakať a naša trpezlivosť má zväčša hranice. Chcete ju potrénovať a nevzdávať sa hneď na začiatku? Máme pre vás zopár tipov, ktoré vám pomôžu zvýšiť trpezlivosť.

1. Skladajte puzzle

Ak je vaša trpezlivosť nízka, skúste začať s puzzle. Táto aktivita vás vytrénuje nielen v trpezlivosti. Skladanie puzzle je občas na trpezlivosť zložitá záležitosť, ak teda nemáte aspoň istú dávku trpezlivosti, radšej siahnite po menej náročnom puzzle. Postupne sa prepracujte k najrôznejším abstraktným obrazom, ktoré vašu trpezlivosť precvičia až-až.

2. Pustite sa do pečenia

Pečenie je tiež jednou z možností, ako precvičovať trpezlivosť. Varenie je jednoduché, no k pečeniu potrebujete presné miery ingrediencií, čas, kým sa všetko krásne spojí, a samozrejme dávku trpezlivosti. No výsledok stojí za to, odmenou vám bude chutná dobrota, ktorú ste vlastnoručne upiekli.

3. Začnite meditovať

Meditácia a joga sú veľmi dobré aktivity na cvičenie trpezlivosti. Ak ste neustále pod tlakom, v strese, ste roztržitý a neusedíte, potom je meditácia pre vás ako stvorená. Skúste ju praktikovať na začiatok pár minút denne, vyčistiť myseľ. Postupne čas meditácie predlžujte. Uvidíte, že vám pomôže sa nielen upokojiť, ale aj vaša trpezlivosť bude na vyššej úrovni.

4. Žehlite košele

Žehlenie isto nie je práve obľúbená záležitosť nikoho z nás. Napriek tomu nám dokáže pomôcť cvičiť trpezlivosť. Najmä, ak sa pustíte do žehlenia košieľ. Košeľa je na žehlenie jedna z najnáročnejších vecí a treba si na nej dať záležať. Uvidíte, že sa zlepší vaša miera trpezlivosti aj vaša zručnosť.

5. Skladajte origami

Origami, alebo výtvory z papiera, sú tiež na precvičenie trpezlivosti ako stvorené. Ak ste to nikdy nerobili, začnite s niečím ľahkým. Odporúčame tiež kúpiť si špeciálny papier na origami, s tým klasickým, vám to nemusí ísť tak dobre. Čo takto si dať aj nejaký cieľ, ako napríklad poskladať tisíc papierových žeriavov?

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

