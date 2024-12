10 zaujímavých faktov o reďkovkách. Prečo sa ich oplatí jesť?

Bez reďkovky si mnohí z nás nedokážu predstaviť chutný šalát. Je vhodnou prílohou rôznych jedál a konzumujeme ju aj samostatne. Viete však, prečo sa oplatí venovať jej viac pozornosti?

Čo treba o reďkovke vedieť

V jednej reďkovke nájdete veľké množstvo živín. Napríklad vitamín C, ktorý potrebujete prijímať každodenne. Telo ho totiž neukladá a jeho prípadný nadbytok vylúči. Tento vitamín posilňuje imunitu a podporuje tvorbu kolagénu, ktorý je súčasťou zdravej kože, kostí, chrupaviek a ďasien a hrá dôležitú úlohu pri hojení rán i popálenín.

Ak si do šalátu pridáte čo i len pol šálky nakrájaných reďkoviek, zabezpečíte si tým 14 percent odporúčanej dennej dávky.

Táto zelenina je bohatá aj na vlákninu, ktorá je dôležitá pre správne trávenie. Zároveň znižuje riziko cukrovky, srdcovocievnych chorôb či rakoviny hrubého čreva a konečníka. Proti rakovine účinkujú tiež i ďalšie látky obsiahnuté v reďkovkách – takzvané izotiokyanáty, ktoré dokážu ničiť rakovinové bunky.





Pre zdravie je nezanedbateľné aj to, že reďkovky majú minimálnu kalorickú hodnotu. Poteší aj obsah kyseliny listovej, B vitamínov, vitamínu K, draslíka, mangánu, horčíka, vápnika, železa, fosforu, sodíka či zinku.

Made in CHINA

Vedeli ste, že reďkovky pochádzajú z Číny? Odtiaľto sa na severnú pologuľu vrátane Európy dostali začiatkom 16. storočia.

Zdraví príbuzní

Príbuznou zeleninou reďkovke sú brokolica, chren a karfiol.

Teplé leto – ostré reďkovky

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo má tá istá odroda reďkoviek každý rok rozličnú chuť? Na tento fakt má vplyv, aké leto bolo v predchádzajúcom roku. Dlhé teplé letné mesiace znamenajú ostrejšie reďkovky.

Platidlo

V starovekom Egypte sa reďkovkami, cibuľou a cesnakom platilo robotníkom, ktorí stavali pyramídy.

Veľké malé guľôčky

Niektoré druhy reďkoviek môžu mať až 45 kilogramov.

Zachránili Scarlett

Pre vyhladovanú hrdinku knihy Odviate vetrom Scarlett O’ Hara boli reďkovky v jednej chvíli záchranou. Vo vojnou spustošenej krajine totiž nevedela nájsť žiadnu inú potravinu. Práve vtedy vyhlásila slávnu vetu, ktorá zmenila jej život: “Nech mi je Boh svedkom, že nikdy viac nebudem hladovať”.

Rastú prirýchlo

Odborný rodový názov reďkoviek znie Raphanus, čo znamená „rýchlo sa objavovať“. Táto zelenina skutočne rastie veľmi rýchlo, iba 25 dní.

Noc reďkoviek

V mexickej Oaxace sa vždy 23. decembra koná Noche de Rabanos – Noc reďkoviek

Pomoc pri nadúvaní

Reďkovky vedia pomôcť s bolesťami brucha a čkaním.

Zídu sa pri chudnutí

Šálka nakrájaných reďkoviek má len 19 kilokalórií.

