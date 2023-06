Zomrel Jozef Vengloš, veľká osobnosť slovenského futbalu

Futbalová veľkosť Jozefa Vengloša (nar. 18. februára 1936) bola zrejmá najmä z jeho trénerskej práce. „Jeho osobná vizitka je plná významných faktov: ako tréner získal zlatú medailu na ME 1976 a bronzovú na ME 1980, bol majstrom Európy s tímom do 23 rokov (1972).