Zo starých eurozdrojov je vyčerpaných takmer 87 -, zostávalo minúť necelé dve miliardy eur

29.11.2023 (SITA.sk) - Slovensko vyčerpalo z prostriedkov Európskej únie z dobiehajúceho programového obdobia 2014 až 2020 k 24. novembru 12,56 mld. eur.

Problematika eurofondov

Je to zhruba 86,6 % z celkovej alokácie desiatich programov 14,5 mld. eur, z tejto sumy tak zostáva využiť ešte 1,95 mld. eur. Vyplýva to z informácie o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v období 2014 - 2020 a Programu Slovensko na roky 2021 - 2027.

Nová vláda Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS po viac ako mesiaci vo funkcii v stredu prvý raz oficiálne rokovala o problematike eurofondov, informáciu vzala na vedomie.

Zo zostávajúcich takmer 2 mld. eur zo starých eurofondov treba na realizáciu zazmluvnených projektov minúť 1,34 mld. eur. Na riešenie následkov energetickej krízy pôjde takmer 534 mil. eur, pričom vyše 500 mil. eur už bolo vyplatených. Na podporu utečencov z Ukrajiny má ísť ďalších 70,5 mil. eur popri už uhradených 269 mil. eur.

Zazmluvnené projekty

Úroveň kontrahovania sa zvýšila o 1,33 mld. eur takmer na 16 mld. eur, čo je o 10 % viac ako celková alokácia. Do bilancie nie je zahrnutý Program rozvoja vidieka, ktorý možno čerpať až do konca roka 2025.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) pred rokovaním vlády informoval, že ak sa podarí do konca roka vyčerpať 1,34 mld. eur na zazmluvnené projekty, bude to väčší zázrak.

„Doteraz za posledné roky v najlepších mesiacoch sa vyčerpalo od 50 mil. eur maximálne do 250 mil. eur. Teraz treba za jeden mesiac vyčerpať viac ako päťnásobok tejto sumy,” uviedol minister.





Upozornil, že musí byť všetko dokončené a zaplatené do konca tohto roka, potom má ešte štát čas na administratívu a komunikáciu s Európskou komisiou, ale pre prijímateľov eurofondov to nič nemení.

Čerpanie za úradníckej vlády

Podľa údajov ministerstva investícií využívanie eurofondov v jednotlivých mesiacoch bolo aj vyššie ako spomínal Raši. Napríklad v tomto roku za úradníckej vlády to bolo v júni 458,5 mil. eur, v júli vyše 255 mil. eur, v auguste 250 mil. eur, v septembri skoro 292 mil. eur, v októbri 803 mil. eur.





„Dobrou správou je, že pred dvoma dňami nám Európska komisia schválila presun nevyčerpaných eurofondových prostriedkov z programu Kvalita životného prostredia na riešenie následkov energetickej krízy,” podotkol minister investícií.

Podľa neho je to záchranné opatrenie, ale eurofondy nemajú slúžiť na to, aby sa presúvali na iné účely. V tomto programe malo ísť aj do 450 mil. eur na likvidáciu skládok, na vodovody, kanalizáciu, ochranu životného prostredia.





„Ministerstvo životného prostredia pod vedením ministra (Jána) Budaja nebolo schopné realizovať projekty,” poznamenal Raši. V novom programovom období bude preto potrebné vyčleniť naviac 250 mil. eur na ochranu životného prostredia. Raši upozornil aj na riziko prepadnutia viac ako 60 mil. eur z Programu rozvoja vidieka.

Rokovanie aspoň raz mesačne

Vláda má o eurofondoch rokovať minimálne raz mesačne a v prípade potreby aj častejšie, minister potvrdil, že tejto oblasti treba venovať obrovskú pozornosť.





„Tradíciu eurofondových vlád založil Peter Pellegrini. Vláda, ktorá prišla v roku 2020, ich zrušila a vrátila sa k ním až úradnícka vláda, keď zistila, v akom katastrofálnom stave je čerpanie eurofondov,” pripomenul Raši.





Spolu s podpredsedom vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Petrom Kmecom (Hlas-SD) po rokovaní vlády odchádzajú do Bruselu. S ostatnými členskými štátmi budú rokovať o zvýšení času na administratívu eurofondov.

V nadväznosti na stav zazmluvnenia alokácie eurozdrojov je kľúčové, aby všetci prijímatelia svoje projekty reálne dokončili a zaplatili posledné faktúry dodávateľom najneskôr do konca tohto roka.

Dočerpanie závisí od prijímateľov

Efektívne dočerpanie eurofondov do veľkej miery závisí práve od prijímateľov, pretože je v ich réžii, aby svoje projekty úspešne dokončili a peniaze z eurofondov tak neprepadli. Všetky úhrady výdavkov v rámci projektov v súlade s európskou legislatívou sú prijímatelia povinní vykonať do 31. decembra 2023.





Uhrádzanie žiadosti o platbu prijímateľom, a teda zvyšovanie čerpania finančných prostriedkov bude reálne prebiehať až do marca 2024 z dôvodu financovania na národnej úrovni a zaslania posledných súhrnných žiadostí o platbu z riadiacich orgánov programov na Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán.

K 24. novembru bolo v realizácii ešte cez 6-tisíc projektov, okrem projektov na riešenie energokrízy a utečencov z Ukrajiny, so zazmluvnenou sumou 9,4 mld. eur, z ktorých je ešte nevyčerpaných 3,9 mld. eur.





Predošlá úradnícka vláda počas piatich mesiacov rokovala o eurofondoch deväťkrát. Prijala viaceré opatrenia na zníženie rizika ich prepadnutia, pôvodne ohrozenú sumu asi 800 mil. eur podľa nej znížila zhruba na 100 mil. eur.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu