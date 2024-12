Zo starých eurofondov treba do konca roka vyčerpať ešte 4,4 miliardy eur, nevyužitým peniazom hrozí prepad

Pre vyčerpanie finančných prostriedkov Európskej únie z programového obdobia 2014 až 2020 v desiatich operačných programoch zostáva použiť ešte 4,4 mld. eur.

Podľa stavu čerpania eurofondov k 30. aprílu, zverejneného na portáli Ministerstva financií SR, treba za osem mesiacov do konca tohto roka minúť 30,4 % z celkovej alokácie 14,5 mld. eur.

Nevyužité peniaze nenávratne prepadnú

Využívanie starých eurozdrojov by tak muselo dosiahnuť mesačne takmer 551 miliónov eur a oproti súčasnosti by sa malo zvýšiť 4,5-násobne. Za štyri mesiace roka bolo čerpanie z rozpočtu EÚ v objeme 491 mil. eur, čo je mesačne priemerne skoro 123 mil. eur. Nevyužité eurofinancie do konca aktuálneho roka v rámci minulého programového obdobia nenávratne prepadnú.

„Peňazí je viac než dosť. To, čím trpí SR, je zlý systém, jasná vízia a silný líder,“ zdôvodnil problémy s čerpaním zdrojov EÚ odborník na eurofondy Ján Rudolf. Oceňuje, že nová vláda vníma vážne nedostatky vo využívaní európskych fondov a je to jej prioritou.





„Dokazuje to aj tým, že okrem ministerstva investícií má SR post vicepremiérky pre eurofondy, čo jasne dokazuje, že je tu eminentný záujem riešiť zanedbané bruselské možnosti,“ uviedol na sociálnej sieti Rudolf.

Slovensko na chvoste krajín Únie

Predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor označil za jednu z troch priorít efektívne využitie európskych peňazí. Vláda podľa neho navrhne, ako do budúcna profesionálne riadiť tieto vzácne zdroje.





„Ľudia z ostatných členských krajín EÚ nám rok čo rok veľmi štedro prispievajú na zlepšenie našich životov. Namiesto toho, aby sme si to vážili, najmä v súčasných ťažkých časoch, našou neschopnosťou a často aj korupčným správaním to nevieme pretaviť do hmatateľných výsledkov pre kvalitnejší život našich ľudí,“ povedal v pondelok k pomalému a neefektívnemu využívaniu eurofondov premiér.

Zabrániť prepadnutiu eurofondov z obdobia 2014 až 2020 je podľa nového ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petra Balíka veľkou výzvou, pretože v miere čerpania je Slovensko na chvoste krajín Európskej únie. Zároveň označil za potrebné naštartovať čerpanie a začať vyhlasovať výzvy aj z nového obdobia 2021 až 2027.





Za dôležité považuje nastaviť procesy tak, aby čerpanie eurofondov v budúcnosti mohlo byť čo najefektívnejšie. „Budem chcieť veľmi úzko spolupracovať s ostatnými ministrami a ministerkami, ktoré môžu zlepšiť čerpanie zo starého programového obdobia a budem veľmi pravidelne a aktívne komunikovať aj s premiérom na túto tému,“ poznamenal Balík.

