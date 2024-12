ZMOS finišuje s rezervačným systémom, pomôcť by mal k skoršiemu otvoreniu prevádzok

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Jednou zo základných možností k skoršiemu otvoreniu gastro prevádzok je povinnosť rezervácie a registrácie hostí v reštauráciách. Vďaka nim bude možné manažovať maximálnu povolenú kapacitu návštev podnikov a to podľa jasných pravidiel, ktoré budú merateľné a kontrolovateľné.

Nové pravidlá dokážu prerozdeliť zákazníkov do presných časových blokov, či zbierať o nich informácie a kontakty pre následné trasovanie. Tvrdí to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré finišuje spolu s partnermi s reštauračným rezervačným systémom Bookio. Ten bude k dispozícii začiatkom budúceho týždňa.

Cieľom rezervačného systému je skoršie otvorenie reštaurácií, na začiatok aspoň v obmedzených podmienkach. Všetky potrebné informácie pre využívanie si každá gastro prevádzka nájde na stránke ZMOS v sekcii „Rezervačný systém“, kde budú informácie o novinkách a návodoch.

Vyhľadávač reštaurácií na portáli menucka.sk, ktoré budú otvorené podľa pravidiel covid automatu a na základe využívania online rezervačného systému, bude pripravený ku dňu uvoľnenia opatrení.

„Práve vďaka inovatívnemu systému riadenia rezervácií, ktorý dokáže gastro prevádzkam automaticky spravovať rezervácie, je možné dodržiavať podobné pravidlá, ktoré zatiaľ vidíme v zahraničí. Takto je možné dodržiavať presné kapacitné podmienky v súvislosti s dodržiavaním vládnych opatrení a zároveň môže byť prevádzka súčinná ohľadom prípadného epidemiologického trasovania, keďže bude mať uložené všetky kontakty na hostí," povedal Jozef Žarnovičan zo spoločnosti Bookio.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

SEPS plánuje veľké investície na Ukrajinu, pokračovanie pomoci s dodávkami elektriny je však otázne

Slovensko aj v tomto roku vypomáhalo vo vojne sa zmietajúcej Ukrajine s dodávkami elektriny.

V budúcom roku plánuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) investovať nemalé prostriedky na posilnenie prenosových kapacít medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Nateraz zostáva otázne, či investičné projekty nezostanú len na papieri a pomoc s dodávkami elektriny sa nezastavia.

Odvetné kroky

Predseda vlády Robert Fico totiž po ostatnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nevylúčil odvetné kroky potom, čo Ukrajina s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví od prvého dňa nového roka tranzit ruského plynu na Slovensko. Premiér spomínal aj dodávky elektriny.

„Ak my pomáhame Ukrajine, očakával by som, že Ukrajina bude pomáhať nám. Celé Vianoce sa budem zaoberať vo svojej hlave dilemou. Verejnosť sa bude pýtať, tak Zelenskyj vás poslal s prepáčením do riti, a vy ďalej tam budete posielať elektrinu, humanitárnu pomoc? Ja neviem celkom vylúčiť, že či za tejto situácie nebudeme musieť na Slovensku rozmýšľať o opatreniach, ktoré budú recipročné,“ povedal po rokovaní posledného tohtoročného samitu v Bruseli Fico.

Havarijná pomoc

Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová, štátom ovládaná spoločnosť SEPS na základe zmluvných dohôd medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenska a Ukrajiny poskytuje na zmiernenie následkov vojny v prípade potreby ukrajinskej strane havarijnú výpomoc. Na slovensko-ukrajinskom profile sa SEPS zameriava na modernizáciu existujúceho 400 kilovoltového vedenia Mukačevo – Veľké Kapušany, vybudovaného v 60-tych rokoch 20. storočia.

„Výsledkom rekonštrukcie bude zvýšenie prenosovej schopnosti existujúceho 400 kilovoltového prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou,“ dodala Čičová Kotzigová. Zvýšenie prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch umožní rozsiahlejšie pripájanie obnoviteľných zdrojov elektriny a zlepší podmienky na prepojenom európskom trhu s elektrinou.