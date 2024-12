Zmeny v zákone o ŠFRB umožnia využiť na obnovu bytových domov aj zdroje Európskej únie (video)

Od budúceho roka by na podporu obnovy bytových budov malo byť možné využívať finančné prostriedky Európskej únie v súčasnom programovom období 2021 až 2027.

Zároveň sa má zrýchliť postup pri poskytovaní podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Umožní to návrh novely zákona o ŠFRB, ktorý predložil poslanec Miloš Svrček (Sme rodina) a parlament má o ňom rokovať v prvom čítaní na májovej schôdzi.

Digitalizácia procesov v ŠFRB

„V prípade, ak by bola táto novela schválená, tak by sme mohli využiť celkovo 415 miliónov eur. Ak by nebola schválená, čo nepredpokladám, alebo neverím, nemohli by sme využiť tieto finančné prostriedky,“ informoval vo štvrtok na brífingu Svrček.

Novela podľa neho tiež rieši digitalizáciu procesov v ŠFRB od podania žiadosti až po rozhodnutie a bola by zabezpečená priama elektronická komunikácia medzi fondom a žiadateľmi o podporu. „Zároveň sa riešia aj limity v rámci poskytovania úverov,“ uviedol poslanec.





Návrh zmien v štátnej podpore bývania pripravili na Ministerstve dopravy SR. Generálna riaditeľka rezortnej sekcie bytovej politiky, stavebníctva a metského rozvoja Ladislava Cengelová poznamenala, že novelou reagujú na nové programové obdobie a nové podmienky, ktoré Európska únia spojila so zdrojmi na obnovu budov.

Zníženie potreby energií

„Cieľom týchto opatrení je znížiť potrebu energií v tomto prípade u bytových budov. Nové oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu je, že sa skúma potreba primárnej energie budovy. Limit, ktorý treba dosiahnuť, je minimálne 30 percent úspory primárnej energie,“ priblížila Cengelová.





V nových podmienkach je výrazne inovatívne zavedenie účelu na podporu obnoviteľných zdrojov energie, s vyčlenením osobitnej alokácie aj na toto opatrenie.





„Pokiaľ bytová budova docieli 30-percentnú úsporu primárnej energie a zároveň si nainštaluje obnoviteľný zdroj, zavedie sa zákonom možnosť až 30-percentného odpustenia úveru,“ upozornila sekčná šéfka s tým, že doteraz boli všetky tieto zdroje návratné. Slovensko je podľa nej v EÚ na špici v podieli obnovy bytových budov.

„Máme zhruba 70 percent bytových budov, u ktorých bola vykonaná nejaká forma intervencie. Aby sme motivovali aj vlastníkov, ktorí si doteraz neodhlasovali obnovu bytového domu, alebo majú záujem o obnoviteľné zdroje, práve preto zavádzame nový stimulačný nástroj,“ dodala Cengelová. ŠFRB zároveň spúšťa nový informačný systém, podávanie žiadostí bude možné aj elektronicky.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu