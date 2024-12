Zásah po výbuchu plynu v Prešove skomplikovali zlé podmienky, pripravený vrtuľník ostal na zemi

7.12.2019 (Webnoviny.sk) - Zásah hasičov po výbuchu plynu v Prešove skomplikovali zlé podmienky, ktoré ohrozovali ich život. Požiar, ktorý vznikol v piatok 6. decembra, sa podarilo úplne uhasiť až na druhý deň ráno o siedmej hodine. Na mieste zasahovalo takmer 90 profesionálnych a 29 dobrovoľných hasičov s použitím 40 kusov hasičskej techniky.

Hasiči museli byť veľmi opatrní

Panely z horných poschodí ostali na chodníkoch a hasiči ich museli odpratávať a spíliť okolité stromy, aby sa s plošinami vedeli dostať k bytovému domu.

Požiar bol hasený z plošín. Máli trochu problém, že ich museli umiestniť od obytného priestoru, pretože, ak by došlo k zrúteniu čo i len zateplenia, tak by to mohlo mať aj následky na životoch profesionálnych hasičov, preto museli byť veľmi opatrní.

Pripravený vrtuľník nepomohol

Vzhľadom na počasie podľa nej nebolo podľa Sakovej možné použiť pripravený vrtuľník, s ktorým nebolo možné vzhľadom na mrznúci dážď vzlietnuť a pomáhať evakuovať ľudí.

„Veľmi veľa zlých a negatívnych okolností a javov sa nám prihodilo počas tohto zásahu,“ dodala Saková s tým, že za svetla využijú aspoň policajný dron na zmapovanie situácie. Po uhasení a vychladení objektu boli záchranári Horskej záchrannej služby pripravení zlaňovať a postupne prehľadávať jednotlivé poschodia.





Bezpečnostná kamera reštaurácie zachytila moment výbuchu v prešovskej bytovke

