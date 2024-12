Zámorský expert predpovedá dvoch slovenských útočníkov v prvej desiatke draftu

12.5.2023 (SITA.sk) - Slovenskí hokejoví útočníci Dalibor Dvorský a Samuel Honzek patria medzi najväčšie slovenské nádeje pred tohtoročným draftom nováčikov do zámorskej NHL, no len málo odborníkov obom predpovedá pozície v prvej desiatke.Renomovaný zámorský expert Corey Pronman z magazínu The Athletic však očakáva, že Dvorského si vyberie klub Arizona Coyotes zo 6. miesta a Samuela Honzeka draftuje Detroit Red Wings z 9. priečky.

Dvorský v kanadskom tíme?

Dvorský skončil na treťom mieste medzi korčuliarmi pôsobiacimi v Európe v záverečnom rebríčku Centrálneho skautingu NHL. "Keďže Arizona vlani draftovala vysoko dvoch útočníkov, som si istý, že tentoraz by chcela obrancu."

"V tejto situácii je však najlepšie brať útočníka. Mohli by chcieť Rusa Matveja Mičkova, ale myslím si, že Dvorského považuje dostatočný počet ľudí v NHL za premiérového hráča, ktorého by klub mohol uprednostniť," zdôvodnil Pronman zaradenie 17-ročného centra.

Talentovaný Honzek

Deviata pozícia na drafte podľa experta prináša klubom veľa rôznych možností a 18-ročný krídelník Honzek by mohol byť jednou z nich.

"Spĺňa viacero z požiadaviek, ktoré Detroit má na mladých talentovaných hráčov. Okrem toho majú o ňom ľudia z prostredia NHL vysokú mienku," uviedol Pronman k Honzekovi, ktorý má za sebou prvú sezónu v zámorí v drese tímu Vancouver Giants z kanadskej juniorskej WHL.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

