Záborská a Vašečka chcú presadiť uznesenie týkajúce sa súdneho aktivizmu Európskeho súdu pre ľudské práva

10.3.2024 (SITA.sk) - Poslanci Anna Záborská a Richard Vašečka (obaja klub hnutia Slovensko) chcú v parlamente presadiť uznesenie týkajúce sa súdneho aktivizmu Európskeho súdu pre ľudské práva.

Vysvetľujú, že problém súdneho aktivizmu je pozorovaný jav pri súdnej interpretácii ústavných textov alebo ľudskoprávnych dohovorov už niekoľko desaťročí. Tvrdia, že rôzne súdy objavujú v právnych dokumentoch interpretácie, ktoré ich pisatelia nezamýšľali a parlamenty ich neodsúhlasili.

Príklad súdneho aktivizmu

Európsky súd pre ľudské práva je podľa poslancov príkladom súdneho aktivizmu. O uznesení mal parlament rokovať na 9. schôdzi, ktorá bola ukončená v štvrtok 28. februára. K jeho prerokovaniu by tak malo prísť na najbližšej schôdzi, ktorá sa začne 16. apríla.

„Vo veciach Fedotova a ostatní proti Rusku, Buhuceanu a ostatní proti Rumunsku, Maymulakhin a Markiv proti Ukrajine, Koilova a Babulkova proti Bulharsku a Przybyszewska a ostatní proti Poľsku, Európsky súd pre ľudské práva konštatoval porušenie Európskeho dohovoru o ľudských právach z dôvodu, že dotknuté Vysoké zmluvné strany neposkytujú právne uznanie a ochranu zväzkov osôb rovnakého pohlavia," informujú poslanci okolo Igora Matoviča.

Súd ustanovený na ochranu práv a slobôd

Pokračovali, že Európsky dohovor pre ľudské práva ani staršia rozhodovacia prax samotného Európskeho súdu pre ľudské práva nedáva právny základ pre konštatovania takejto povinnosti Vysokej zmluvnej strany. Záborská a Vašečka sú presvedčení, že Európsky súd pre ľudské práva bol ustanovený na ochranu práv a slobôd, ktoré sú súčasťou Európskeho dohovoru pre ľudské práva a nie na vytváranie nových práv, ktoré Dohovor neobsahuje.

„Úlohou súdov je aplikovať právo, nie vytvárať všeobecne záväzné právne normy. Aktivistické používanie právomocí, ktoré mu boli zverené, môže byť zdrojom oslabovania právnej istoty, ako aj postupnej erózie autority Európskeho súdu pre ľudské práva," upozorňujú poslanci.

Čo by znamenalo prijatie uznesenia?

Poslanci tak v parlamentu predloženom materiáli chcú dosiahnuť, aby Národná rada SR vyjadrila znepokojenie nad rozhodnutiami európskeho súdu v už spomínaných veciach. Prijatím uznesenia by parlament zdôraznil, že Slovensko nepristúpilo k žiadnej medzinárodnej zmluve, ktorá by sa týkala záväzku právne uznávať registrované partnerstvá a ohradil by sa voči súdnemu aktivizmu.

Odobrením návrhu by parlament zaviazal vládu Roberta Fica (Smer-SD) a osobitne ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD), aby oslovili iné členské štáty Rady Európy s cieľom požiadať európsky súd, aby sa zdržal výkladu európskeho dohovoru spôsobom obsiahnutých v už spomínaných rozhodnutiach.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.