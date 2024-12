Za veľké množstvo repky ozimnej na slovenských poliach môže tretí sektor, tvrdí ministerka Matečná

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) - Za veľké množstvo repky ozimnej na slovenských poliach môže tretí sektor a neziskové organizácie, ktoré tlačili na to, aby vo fosílnych palivách boli aditíva v podobe biopalív.

Výhodné pre farmárov

Biopalivá sa vyrábajú práve z repky ozimnej a preto má tretí sektor záujem na pestovaní tejto plodiny. Pre slovenského poľnohospodára je tak pestovanie repky veľmi výhodné. Konštatovala to ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná na oficiálnom facebookovom profile ministerstva.

"Ľudia na Slovensku sa nás často pýtali na to, prečo sa na slovenských poliach pestuje toľko repky ozimnej. Až 12 % celkovej výmery ornej pôdy na Slovensku tvorí tá s repkou ozimnou. No záujem o jej pestovanie je na základe tlaku tretieho sektora aj v iných krajinách. Pre porovnanie napríklad v Českej republike je to 15 % z celkovej výmery ornej pôdy," uviedla Gabriela Matečná.

Neškodí v osevnom postupe

Repka ozimná nie je podľa ministerky pôdohospodárstva plodinou, ktorá by škodila v osevnom postupe. "Je to práve naopak, pretože je neutrálnou plodinou, ktorá chráni pôdu proti erózii, nakoľko je osievaná v zime. Dôvodom pre jej zvýšené pestovanie je však oproti minulosti tlak tretieho sektora a neziskových organizácií na aditíva vo fosílnych palivách v podobe biopalív, ktoré sú vyrábané práve z repky ozimnej. To je dôvod, prečo máme toľko repky na našich poliach. Pre farmárov je to totiž z tohto dôvodu veľmi výhodná plodina na pestovanie," pokračovala Matečná.

V prípade využívania iných zdrojov energie by sa pestovanie repky ozimnej na slovenských poliach podľa ministerky pôdohospodárstva znížilo. "Ak budeme využívať energiu z jadra a jadrovej energie určite bude repky ozimnej na slovenských poliach menej," uzavrela Matečná.

Agentúra SITA požiadala o reakciu Greenpeace Slovensko.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.