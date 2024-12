Výnimky po príchode z Česka: Hygienici vydali zoznam, kedy netreba izoláciu a test na COVID-19

17.9.2020 (Webnoviny.sk) - Česká republika je od piatku 18. septembra z pohľadu pandémie koronavírusu pre SR takzvanou „červenou“ krajinou. V tejto súvislosti však existuje viacero výnimiek, pri ktorých po príchode z ČR nie je nutná izolácia alebo negatívny test na koronavírus.

Ako ďalej informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková, výnimka platí napríklad pre osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré v ČR pracujú v oblasti zdravotníctva a opatrovateľstva, ďalej pre vedecko-výskumných pracovníkov, pedagogických zamestnancov alebo sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve alebo potravinárstve.

Študenti a jedna sprevádzajúca osoba

Výnimka sa tiež týka osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí v ČR navštevujú alebo sa uchádzajú o štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole.

Pri vstupe na územie SR sa však musia preukázať príslušným potvrdením, napríklad potvrdením o štúdiu, pozvánkou na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy.





„Výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné vyhlásenie,“ uviedla Račková. Doplnila, že rovnaká výnimka platí pre občanov ČR, ktorí študujú v SR.





„To isté platí aj pre žiakov a študentov základnej, strednej alebo vysokej školy (denné štúdium) mladších ako 26 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa zúčastňujú na tréningoch ako riadni členovia športového klubu v ČR,“ povedala hovorkyňa. V tomto prípade je pri vstupe potrené preukázať sa napríklad potvrdením o členstve v klube.

Umelci a majitelia pozemkov

Výnimka sa podľa ÚVZ tiež vzťahuje na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré obhospodarujú pozemky na území ČR do vzdialenosti 10 kilometrov od štátnej hranice SR a naopak.

„Tieto osoby musia byť schopné sa preukázať hodnoverným dokladom (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy),“ pripomenula Račková.

Výnimku pri vstupe do SR majú tiež osoby, ktoré účinkujú alebo sa inak podieľajú na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej produkcii, ktoré v rámci toho vstupujú na územie SR z ČR alebo sa na územie SR vracajú z ČR. Musia však mať potvrdenie od producenta, vysielateľa alebo výrobcu programu, divadla a podobne.

ÚVZ zároveň pripomína, že osoby, ktoré prídu na Slovensko z rizikových krajín Európskej únie (EÚ), sú povinné ísť buď do domácej izolácie do času negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý je potrebné absolvovať najskôr na piaty deň izolácie, alebo sa po príchode musia preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín v laboratóriách mimo územia SR.

Menej rizikové krajiny

„V prípade, že sa osoba nachádza v izolácii, nemá príznaky ochorenia a neobdrží výsledky testu, izolácia sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa. Osoby, ktoré nebudú mať test, sa musia po príchode registrovať na ehranica a musia byť schopné preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru,“ vysvetlila Račková.





Osoby, ktoré prídu na Slovensko z rizikových krajín mimo EÚ, sú povinné ísť do domácej izolácie do negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý je potrebné absolvovať najskôr na piaty deň izolácie, a rovnako sa musia zaregistrovať na webe ehranica.





„Zároveň musia byť schopné preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru,“ pripomenula hovorkyňa.





Výnimky z povinnosti izolácie alebo negatívneho testu podľa ÚVZ platia aj pre osoby, ktoré prišli z menej rizikových krajín, ďalej pendlerov a občanov Slovenska s trvalým pobytom v prihraničných oblastiach do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu na územie SR.

Starostlivosť o príbuzných

Výnimky sa týkajú tiež osôb, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a poskytujú neodkladnú starostlivosť príbuznému na území susedného štátu, respektíve osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na území susedného štátu, ktoré sa starajú o príbuzného na Slovensku.





Tieto sa však musia preukázať potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu.

„Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka. Výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu,“ zdôraznila Račková.

Tranzit osôb

Výnimky takisto platia pre pracovníkov v dopravných službách, vodičov a posádky zdravotnej služby, zamestnancov pohrebných služieb, zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu štátu.





Tiež pre osoby, ktoré prichádzajú na Slovensko a odchádzajú z neho za účelom zabezpečenia neodkladnej diagnostiky a liečby protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym.





„Viacero výnimiek sa vzťahuje aj na tranzit osôb. Občania EÚ môžu prejsť bez zastavenia, s výnimkou nevyhnutného dočerpania pohonných látok územím Slovenska do svojej domovskej krajiny alebo do iného štátu EÚ. Občania tretích krajín takisto môžu prejsť územím SR do štátu EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt,“ uviedla Račková.





ÚVZ zdôrazňuje, že všetky osoby, ktoré využijú niektorú z týchto výnimiek, sú povinné sledovať svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia musia o tom telefonicky informovať svojho ošetrujúceho lekára. Ak ho na Slovensku nemajú, musia telefonicky kontaktovať linku tiesňového volania 112.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu