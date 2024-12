Vykurujete správne? Môžete tým ušetriť nielen svoje peniaze, ale aj ochrániť zdravie a životné prostredie

Správnym vykurovaním sa dajú ušetriť peniaze, ochrániť zdravie, majetok a životné prostredie. So správnym vykurovaním súvisí aj správna izolácia a použitie vhodných zdrojov tepla.

Informuje o tom projekt Life IP – Zlepšenie kvality ovzdušia vo svojej brožúre.

“Pravidelnou údržbou, starostlivosťou o vaše vykurovacie zariadenie, čistením spalinovodov (dymovod, komín) predchádzate riziku vzniku požiarov. Chránite nielen svoje zdravie, ale aj svoj majetok,” uvádza sa v brožúre.

Správne vykurovanie prispieva k zlepšeniu kvality ovzdušia a predchádzaniu vzniku ochorení.

“Dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok v ovzduší podľa štatistík prispieva na Slovensku približne k 4800 predčasným úmrtiam ročne,” informuje projekt.

Neekologické vykurovanie slovenských domácností tvorí viac ako 70 percent všetkých emisií prachových častíc





Vykurovanie domácností sa na Slovensku podieľa na viac ako 70 percent všetkých emisií prachových častíc. Problémom sú najmä vysokoemisné vykurovacie zariadenia, ale tiež používanie nekvalitného paliva, nesprávna technika vykurovania či nízka energetická hospodárnosť domácností v podobe únikov tepla. Informuje o tom projekt Life IP – Zlepšenie kvality ovzdušia vo svojej brožúre.

„Lokálne kúreniská sú v zimných mesiacoch častou príčinou smogových situácií, teda krátkodobého ale extrémneho zhoršenia kvality ovzdušia. Situáciu zhoršujú aj nepriaznivé rozptylové podmienky, teplotné inverzie. Horské doliny a kotliny sú oblasťami, kde sa vyskytujú inverzie najsilnejšie a najdlhšie, a zároveň je tam vysoký podiel vykurovania tuhými palivami,” informuje projekt.





Z komínov totiž do ovzdušia unikajú látky, ktoré sú neprospešné pre zdravie. Prachové častice prenikajú vdýchnutím a v závislosti od veľkosti sa dostávajú následne do krvného obehu. Takto narúšajú procesy ľudského organizmu a postihujú dýchaciu, obehovú, nervovú a rozmnožovaciu sústavu. Pri nedokonalom spaľovaní sa do ovzdušia uvoľňuje aj rakovinotvorná látka benzo(a)pyrén.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

