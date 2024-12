Výborný kryptonástroj teraz umožňuje hrať sa s viacerými technickými detailami

MetaMask ponúka nové funkcie pre súkromie, čo umožňuje používateľom zapnúť detekciu phishingu a povoliť pokročilé nastavenia, ako napríklad výber vlastnej siete pre vzdialený proces volania (RPC) a pridanie vlastnej IPFS brány.

Ešte v novembri bola peňaženka kritizovaná, pretože materská spoločnosť ConsenSys oznámila, že bude zbierať IP adresy a ETH adresy peňaženiek používateľov prostredníctvom poskytovateľa infraštruktúry Infura (predvolená RPC sieť) pri každej transakcii.

Teraz budú používatelia môcť vybrať iného poskytovateľa RPC namiesto Infury. Túto funkciu, ConsenSys avizoval už v decembri.

Nové funkcie sa dajú nájsť v Zabezpečení a Súkromí prehliadačového rozšírenia MetaMask a môžu byť úpravami nastavené pri inicializácii kryptopeňaženky alebo modifikované neskôr pre existujúce peňaženky. „Maximalizujeme kontrolu nad vašimi údajmi,“ uverejnil účet MetaMask na Twitteri v piatok.

MetaMask ? aims to be the standard-setter across crypto wallets for user privacy, security, and transparency??