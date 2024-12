Všetky stromy napadnuté lykožrútmi pôjdu dole, uviedol minister Taraba (video)

Všetky stromy napadnuté lykožrútmi pôjdu čo najrýchlejšie dole. Uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) vo videu na sociálnej sieti.

Zámerom odstránenia stromov spôsobujúcich kalamitnú situáciu je podľa neho ochrániť kvalitu a zdravie slovenských lesov. Reagoval tak aj na pred týždňom medializovaný prípad výrubu stromov v Kôprovej doline v Tatranskom národnom parku.

Ministerstvo už podľa jeho slov nebude tolerovať stav, keď sa 700 dní čakalo na povolenie k výrubu stromov. „V jednom strome napadnutom lykožrútmi sa nachádza 300-tisíc lykožrútov. Ten lieta do desiatich kilometrov a na zničenie jedného stromu stačí 300 lykožrútov,“ povedal Taraba.

Pri jednom chorom strome tak podľa jeho slov dochádza k infikovaniu ďalších tisíc stromov. „Každý reálny manažment lesov vie, že ak chceme ochrániť zdravie našej prírody, lesov, predovšetkým musíme bojovať proti tým škodcom, ktorí spôsobujú ich vyhynutie. Toto bude nielenže pokračovať, ale všetky zdroje či centrá infikácie slovenských lesov, ničenie ich zdravia, budeme eliminovať bez ohľadu na to, čo si o tom nejaké organizácie typu Greenpeace myslia,“ avizoval minister.

Na ťažbu v rezervácii Kôprová dolina v Tatranskom národnom parku (TANAP) upozornila počas minulého týždňa iniciatíva My sme les. Zároveň podala podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Náhodná ťažba síce podľa nej bola realizovaná mimo jej najprísnejšej chránenej časti, no v chránenom vtáčom území, území európskeho významu a zároveň biosférickej rezervácii.

Iniciatíva uviedla, že vyťažené boli prevažne stojace suché smreky, z ktorých už v minulosti vyletel lykožrút a tým pádom nepredstavovali žiadne riziko z hľadiska premnoženia podkôrneho hmyzu. Rezort životného prostredia vtedy v reakcii uviedol, že ťažba na štátnych pozemkoch TANAP-u bola vykonaná v súlade s platnou legislatívou a platným rozhodnutím z decembra 2020, teda ešte z čias bývalého vedenia ministerstva.

