Všetky psy musia byť začipované do konca októbra, ľuďom v hmotnej núdzi prispeje štát

12.10.2019 (Webnoviny.sk) - Od novembra tohto roka musia byť všetky psy na Slovensku povinne označené identifikačným čipom. Túto povinnosť zaviedla novela zákona o veterinárnej starostlivosti platná od 1. septembra minulého roka. Na čipovanie psov narodených pred týmto dátumom však platí výnimka.

Hrozí pokuta 50 eur

Majiteľ psa narodeného pred 31. augustom 2018 ho musí označiť mikročipom najneskôr do 31. októbra 2019. Psa narodeného pred účinnosťou zákona, ktorého chce vlastník predať alebo darovať, musí predtým označiť čipom.

Psa, ktorý sa narodil po 1. septembri 2018, je nutné začipovať pred prvou zmenou majiteľa, najneskôr však do 12. týždňa jeho veku.

Ak majiteľ nezačipuje psa chovaného na území Slovenska, môže dostať pokutu vo výške 50 eur. Zaplatením pokuty prechádza povinnosť začipovať psa na mesto alebo obec. Čipovanie je podmienkou na vydanie cestovného pasu zvieraťa.

Pripravte si 10 eur

Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí musia psa do 24 hodín zaevidovať do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ). Registráciu zvieraťa môže majiteľ overiť na webe www.crsz.sk. Za čipovanie sa platí maximálne desať eur, ľuďom v hmotnej núdzi zaplatí čipovanie štát.





Veterinárny lekár nesmie vykonať žiadne úkony na psovi, ktorý nemá mikročip, inak mu hrozí pokuta až do výšky 20-tisíc eur. Zmenu majiteľa aj úmrtie psa treba nahlásiť veterinárovi do 21 dní. Pokuta za včasné nenahlásenie údajov sa pohybuje od 500 do 1200 eur. Ak je vlastníkom psa právnická osoba, pokuta je od 400 do 3500 eur.





Informácie pochádzajú zo stránky CRSZ, ktorú zriadila Štátna veterinárna a potravinová správa SR a prevádzkuje ju Komora veterinárnych lekárov SR.

