Vojenské plány Macrona krvácajú z viacerých rán, upozorňuje bezpečnostný expert. Reakcia na šokujúce vyhlásenie o vyslaní vojakov na Ukrajinu

Francúzsky prezident Emmanuel Macron po pondelkovej konferencii v Paríži zameranej na posilnenie západnej podpory pre Ukrajinu, bez okolkov oznámil, že rusko-ukrajinská vojna sa môže posunúť na vyšší level.

„Dnes neexistuje konsenzus o oficiálnom vyslaní západných pozemných jednotiek, ale v tejto súvislosti nie je nič vylúčené,“ naznačil francúzsky prezident možnosť priameho konfliktu medzi Ruskom a NATO a dodal, že Západ „musí urobiť všetko pre to, aby Rusko v tejto vojne nemohlo zvíťaziť“.Porážka Ruska je podľa Macrona nevyhnutná pre bezpečnosť a stabilitu v Európe.

Hrozba preventívneho jadrového úderu

Expert na bezpečnostnú politiku a vojenský historik Bálint Somkuti pre portál Mandiner uviedol, že zásadným problémom vo vyjadreniach prezidenta Macrona je predovšetkým to, že neexistuje zjednotená európska armáda, a individuálne žiadna európska krajina nie je v takej situácii, aby bola schopná poslať na Ukrajinu toľko vojakov, čo by samo o sebe mohlo zmeniť priebeh bojov.

Podľa odborníka by bolo potrebných desaťtisíce vojakov, stovky bojových obrnených vozidiel a 100-200 lietadiel. Somkuti tiež podotkol, že na to, aby sa toto všetko mohlo rozvinúť, by bolo potrebných niekoľko mesiacov, na čo by sa ani Rusi neprizerali so založenými rukami a mohli by každú chvíľu použiť tzv. Karaganov plán, teda preventívny jadrový úder.





Neexistencia spoločných európskych armádnych síl by navyše podľa experta znemožnila takúto akciu aj z dôvodu, že v mnohých prípadoch je otázna vzájomná kompatibilita síl NATO. V prípade spoločného pohybu francúzsko-nemeckých síl by mohlo byť problémom podriadenosť-nadriadenosť ako aj otázka veliteľskej reči, upozornil Somkuti.





Nehovoriac o problémoch s delostreleckou muníciou, ktoré sa dodnes nevyriešili, konštatuje odborník s odkazom na vážny nedostatok munície na Ukrajine čiastočne spôsobené nedostatočnou kapacitou európskeho vojenského priemyslu.





„Ktorý francúzsky vojak by chcel bojovať na Ukrajine za Ukrajinu?“kládol si v závere rozhodujúcu otázku Somkuti.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

