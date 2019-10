Vo veku 80 rokov zomrel legendárny český spevák Karel Gott

Vo veku 80 rokov zomrel v utorok krátko pred polnocou český spevák Karel Gott. Naposledy vydýchol doma, obklopený rodinou. Českým médiám potvrdila smutnú správu hovorkyňa legendárneho interpreta Aneta Stolzová.

Správu o úmrtí Karla Gotta priniesol ako prvý český portál ČT 24, pre ČTK správu potvrdila jeho manželka, Ivana Gottová. Podľa jej vyjadrení zomrel spevák v utorok krátko pred polnocou, v kruhu rodiny.

„S najhlbším zármutkom v srdci oznamujem, že nás včera (v utorok), krátko pred polnocou, po ťažkej a dlhej chorobe, opustil môj milovaný manžel Karel Gott. Odišiel doma, v tichom spánku, v kruhu svojej rodiny,“ oznámila Gottová.

Karel Gott dlhodobo bojoval so zdravotnými problémami. Začiatkom septembra oznámil, že má leukémiu.





„Pred štyrmi rokmi som pre agresívny nádor podstúpil veľmi intenzívnu liečbu, ktorá viedla k jeho úplnému zmiznutiu. Zhruba pred rokom a pol sa u mňa objavila porucha krvotvorby v podobe myelodysplastického syndrómu. Aj napriek niekoľkým rôznym liečbam sa z tohto ochorenia v uplynulých mesiacoch vyvinula akútna leukémia, bohužiaľ,“ uviedol pre český Blesk s tým, že podstupuje ambulantnú liečbu.





„Dochádzam do nemocnice na kontroly, počas ktorých lekári pozorujú môj celkový zdravotný stav,“ dodal. Podľa vlastných slov sa zveril do rúk odborníkov vo Všeobecnej fakultnej nemocnici na Karlovom námestí v Prahe.





Karel Gott bol stálicou populárne hudby od konca 50. rokov minulého storočia. Rýchlo si získal publikum v celom bývalom Československu. Jeho kariéru odštartovala účasť v súťaži Hľadáme nové talenty v roku 1958.





O úmrtí informujú v špeciálnych hláseniach všetky hlavné nemecké spravodajské televízie aj weby. Pre mnohých z nich je to dnes správa číslo jeden. Český spevák, ktorý zomrel v utorok krátko pred polnocou vo veku 80 rokov, má v Nemecku dodnes rad fanúšikov.





Štátny pohreb a štátny smútok



Český premiér Andrej Babiš zvolal v súvislosti s úmrtím& Karla Gotta mimoriadne zasadnutie vlády. To sa uskutoční v stredu o 16:00. Jediným bodom bude usporiadanie štátneho pohrebu legendárneho interpreta.





Okrem štátneho pohrebu navrhuje premiér vyhlásiť v deň jeho konania štátny smútok a vyvesenie vlajok na pol žrde. Ako Babiš uviedol na tlačovej konferencii, na konanie štátneho pohrebu majú s ministrom kultúry Lubomírom Zaorálkom rovnaký názor a tak „nepredpokladá, že by s tým vláda nesúhlasila“.





V prípade, že vláda štátny pohreb Karla Gotta schváli, musí ho podľa Babiša koordinovať s jeho rodinou. Premiér poznamenal, že to bude z protokolárneho hľadiska náročné. „Karel Gott bol známy na celom svete, je vidieť i tie reakcie zahraničných médií v Európe a zámorí, takže to, samozrejme, musíme dobre pripraviť a zorganizovať,“ vyjadril sa, pričom podotkol, že občania by mali mať možnosť uctiť si spevákovu pamiatku.





S Gottovou manželkou pritom ešte Babiš nekomunikoval. Ako však povedal, z jej okolia dostal prísľub, že „bude rada“.













Karel Gott



… pracoval ako vyučený elektromontér v ČKD a popri práci študoval spev na konzervatóriu. Preslávil ho angažmán v Divadle Semafor v prvej polovici 60. rokov. Neskôr spoluzakladal Divadlo Apollo, kde pôsobil do roku 1967. Počas kariéry vydal viac než 100 albumov.



Účinkoval tiež vo filmoch Kdyby tisíc klarinetů (1964), Hvězda padá vzhůru (1974), Romance za korunu (1975), Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992) a jeho pokračovaní Dědictví aneb Kurvaseneříká (2014) či v rozprávkach Z pekla štěstí 2 (2001) alebo Keď draka bolí hlava (2018).



Gott je držiteľom 42 Zlatých slávikov, viacerých cien Týtý, Zlatých a Platinových platní a ceny Zlatá ihlica. Počas svojej speváckej kariéry absolvoval množstvo koncertov v Európe, USA, Kanade, Číne, Austrálii či Japonsku a hosťoval v stovkách televíznych šou doma aj v zahraničí.

Spevák Karel Gott prichádza na vystúpenie v rámci koncertu LÝRA 50 – Mám rozprávkový dom, na ktorom zazneli najslávnejšie hity Bratislavskej lýry. Bratislava, 18. október 2016.

Český spevák Karel Gott sa v roku 2008 v kaplnke mesta Las Vegas oženil so svojou dlhoročnou partnerkou Ivanou Macháčkovou.

Spevák Karel Gott počas koncertu LÝRA 50 – Mám rozprávkový dom, na ktorom zazneli najslávnejšie hity Bratislavskej lýry. Bratislava, 18. október 2016.

Český spevák Karel Gott počas koncertu v Bratislave. Bratislava, 20. október 2012.

Český spevák Karel Gott (vpravo) a primátor Bratislavy Milan Ftáčnik počas odvzdávania Čestného občianstva Hlavného mesta SR Bratislavy za zásluhy o priateľstvo a porozumenie medzi národmi v oblasti československej populárnej hudby a prezentáciu v európskom i svetovom rozmere. Bratislava, 28. október 2014.

Český spevák Karel Gott potvrdil, že má leukémiu a poďakoval sa fanúšikom za podporu prejavenú na sociálnej sieti Facebook.

