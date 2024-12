Vo veku 32 rokov zomrel obľúbený moderátor, skolaboval počas behu

Britská televízia BBC smúti za obľúbeným moderátorom Nickom Sheridanom, ktorý zomrel vo veku 32 rokov. Predpokladá sa, že skolaboval počas behu. Nepotvrdenou príčinou by mala byť výduť krvnej cievy, tzn. aneuryzma. Informovala TV Joj na svojej stránke Topstar.noviny.sk.

Údajne išlo už o jeho druhý kolaps za posledné týždne. Žiaľ, tento mu bol osudný a po pár dňoch na JIS zomrel. Dojemné slová mu adresovali vedenie televízie aj kolegovia.

Talentovaný hlásateľ

„Nick bol úžasný kolega. Bol nesmierne talentovaným novinárom, moderátorom a autorom, a jedným z tých vzácnych ľudí, ktorí rozžiarili životy všetkých okolo seba. Naše srdcia patria jeho rodičom, jeho partnerovi a celej jeho rodine a priateľom,“ uviedol Gary Smith, vedúci spravodajstva.

Jeho kolega moderátor Connor Gillies mu zase zložil poklonu. „Jedinečne talentovaný hlásateľ, spisovateľ a novinár, ale predovšetkým slušný, vtipný a premýšľavý kamarát, s ktorým bola veľká zábava. Bolo absolútne potešenie poznať Nicka.“

Dojemné odkazy kolegov

Moderátorka Amy Irons ho považovala za jedného z najbystrejších a najtalentovanejších novinárov. „Som absolútne zničená. Svet stratil jednu zo svojich najbystrejších ľudských bytostí a žurnalistika stratila jedného z najtalentovanejších ľudí, akých som kedy poznala a mala som tú česť pracovať. Budeš nám všetkým veľmi chýbať Nick,“ napísala.





Nick Sheridan pochádzal z Wexfordu v Írsku a v roku 2010 vyštudoval žurnalistiku v Dubline. Stihol napísať už tri knihy a mal viac ako desaťročné skúsenosti so spravodajstvom. Preslávil sa najmä ako moderátor spravodajstva BBC Scotland.

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.