Vláda musí urýchlene zakročiť proti drahým potravinám a energiám, tvrdí KDH a navrhuje viaceré opatrenia

Vláda musí urýchlene prijať opatrenia proti drahým potravinám a energiám. V tlačovej správe to tvrdí Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

Štát by mal podľa mimoparlamentnej strany adresne pomôcť najzraniteľnejším obyvateľom sociálnymi dávkami, prijať zákon o energetickej chudobe, masívnejšie podporiť obnovu rodinných domov a v prípade zastavenia dodávok plynu či ropy z Ruska vyrokovať solidaritu EÚ pri náhradných zdrojoch.

Znížiť by sa mala aj DPH

Slovensko by tiež podľa KDH mohlo po vzore okolitých krajín dočasne znížiť aj daň z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny, gastro či cestovný ruch. Zdroje sú podľa hnutia po lepšom výbere daní v štátnom rozpočte.





„Uprostred veľkých skúšok štát musí pomôcť domácnostiam, podnikom i verejnému sektoru preklenúť zložité obdobie. Rozhodujúce je konať rýchlo,“ apeluje predseda KDH Milan Majerský.

Účinným postupom je podľa KDH adresne pomôcť občanom, na ktorých dopadajú cenové nárasty najvýraznejšie, a to formou posilnených existujúcich alebo nanovo zriadených sociálnych dávok.





„Takáto pomoc by bola cielená a zamedzilo by sa ňou plytvaniu peniazmi, lebo by ju dostali len tí, čo ju nevyhnutne potrebujú,“ tvrdí ekonomický expert KDH Jozef Hajko.

Zákon o energetickej chudobe

KDH už vlani vyzvalo vládu, aby prijala zákon definujúci energetickú chudobu.





„Ak by sme dnes mali takýto mechanizmus, na rastúce ceny energií by boli pripravené postupy. Cez osobitnú pomoc by sa systémovo, pružne a efektívne zmierňovali dosahy stúpajúcich cien na energeticky ohrozených obyvateľov,“ zdôrazňuje Hajko.

Upozorňuje na to, že podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví možno v budúcom roku čakať ďalšie zvýšenie cien energií o desiatky percent.

Cielená podpora pre najchudobnejších

Opatrenia na zmiernenie dopadov zdražovania môže vláda podľa experta KDH do veľkej miery vykryť štátnym rozpočtom. Za prvé tri mesiace tohto roka malo ministerstvo financií oproti rovnakému obdobiu vlaňajška vyšší výber DPH o 321 miliónov eur a spotrebných daní o 85 miliónov eur.





„To vysoko predstihlo pôvodné očakávania. Peniaze, ktoré vláda získala na dani z pridanej hodnoty v dôsledku zvýšených cien komodít, by sa mali vrátiť naspäť obyvateľom vo forme cielenej podpory tých najchudobnejších,“ dodal Hajko.

