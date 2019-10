Video: Spoľahlivý a jednoduchý návod, ako správne vybrať kliešťa psovi aj človeku

Pekné počasie nás láka do prírody, a tak sa môže veľmi ľahko stať, že si domov z prechádzky v parku či v lese prinesieme neželaného hosťa v podobe nepríjemného a zároveň nebezpečného kliešťa. Ak neviete, ako odstrániť kliešťa, máme pre vás niekoľko užitočných rád. A keďže naši domáci miláčikovia trávia času v prírode viac ako my, dozviete aj ako vybrať kliešťa, keď sa zachytí u psa či na mačke.

Kliešte môžu prenášať ochorenia

Hoci väčšina kliešťov neprenáša nebezpečné ochorenia, vždy je najlepšie vybrať kliešťa čím skôr. Preto by ste sa po každom pobyte v prírode, a nemyslíme tým len les, keďže kliešte sú aj v parkoch či dokonca v záhradách, mali dôkladne skontrolovať. Rýchle odstránenie kliešťa vás totiž môže uchrániť pred nebezpečnou lymskou boreliózou, ktorú tieto „zvieratká“ prenášajú. Keďže vybrať kliešťa napríklad dieťaťu nemusí byť práve najjednoduchšie, je veľmi dôležitá prevencia.

Tu je niekoľko opatrení, ktoré by ste mali urobiť, ak si nechcete domov priniesť kliešťa:

- Do lesa či oblastí, v ktorých rastie vysoká tráva, choďte len poriadne oblečení. Oblečenie by malo zakrývať celé vaše telo, odporúča sa zapraviť si nohavice do ponožiek.

- Nezabudnite na pokrývku hlavy a tričko s dlhým rukávom.

- Myslite na to, že kliešťa lepšie uvidíte na bledom oblečení.

- Používajte repelenty určené proti kliešťom. Nezabudnite, že malým deťom môžete aplikovať len repelenty určené špeciálne pre ne.

- U psov a mačiek myslite na obojky proti kliešťom alebo iné antiparazitické opatrenia.

Po návrate domov sa dostatočne skontrolujte:

- Po návrate domov sa vyzlečte, oblečenie vyprášte a v ideálnom prípade okamžite operte a následne dajte do sušičky alebo nechajte na priamom slnku aspoň polhodinu.

- Skontrolujte si celé telo, nezabudnite na slabiny, podpazušie a krk. Poproste člena rodiny, aby vám skontroloval miesta, na ktoré nevidíte.

- Ak sa vaše deti hrajú vonku, kontrolujte ich každý deň, hlavne v lete.

- Rovnako by ste mali kontrolovať aj srsť u psov a mačiek. Kliešť z nej sa môže ľahko dostať aj k vám.

Takto ľahko vyberiete kliešťa u človeka aj u psa

Ak už ste kliešťa na svojom tele či na tele svojho dieťaťa, alebo u psa našli, nemusíte sa báť. Hoci na internete nájdete návody, ktoré radia, ako vybrať kliešťa mydlom, najlepšie je skúsiť ho vybrať pomocou pinzety. Chyťte pinzetou kliešťa čo najbližšie k hlavičke, tesne pri pokožke. Potom jemne pomalým a stálym pohybom kliešťa ťahajte nahor. Kliešťa by ste nemali točiť do strán ani ním kývať, pretože to môže spôsobiť, že mu odtrhnete hlavičku. V prípade, že by sa to stalo alebo v prípade, že sa vám kliešťa nedarí vytiahnuť, choďte radšej k lekárovi.





Keď sa vám kliešťa podarilo vybrať, odporúča sa kliešťa vložiť do uzatvárateľného vrecka a zamraziť. Pre prípad, že by sa u vás alebo u vášho dieťaťa objavili príznaky infekcie, by bolo možné zistiť, či ju spôsobil práve kliešť. Po vybratí kliešťa si ranu umyte teplou čistou vodou, prípadne vydezinfikujte bežne dostupnými dezinfekčnými prípravkami. Miesto, na ktorom ste kliešťa mali pozorne sledujte. Ak sa objaví opuch, svrbenie či horúčka, neváhajte ísť k lekárovi.





TIP: Dajte si pozor. Ak sa vám totiž nepodarí odstrániť kliešťa celého, je vhodné radšej vyhľadať zdravotnícku pomoc.

