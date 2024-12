Video: S pomocou technológie deepfake oživili Monu Lisu, experti varujú pred nebezpečenstvom

BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) - Vedci špecializujúci sa na umelú inteligenciu oživili svetoznámu Monu Lisu z maľby Leonarda da Vinciho. Video, ktoré vytvorili z jedinej fotografie, ukazuje, ako modelka na portréte hýbe hlavou, očami a otvára ústa.

Postarali sa oň odborníci z výskumného laboratória umelej inteligencie spoločnosti Samsung v Moskve a využili pri tom takzvanú technológiu deepfake. Kritici však varujú, že túto technológiu možno jednoducho zneužiť.

Vedci „natrénovali“ algoritmy s pomocou verejnej databázy sedemtisíc záberov celebrít zozbieraných z YouTube. Systém umelej inteligencie následne mimiku tváre a pohyby preniesol na fotografiu, čím ju oživil. Okrem Mony Lisy takto vytvorili aj videá Salvadora Dalího, Alberta Einsteina, Fiodora Dostojevského a Marilyn Monroe.





Podobný systém v roku 2017 predstavili aj výskumníci z univerzity v Tel Avive a Supasorn Suwajanakorn v rovnakom roku vytvoril falošné video prezidenta Baracka Obamu. Práve on následne v rozhovore pre BBC priznal, že technológiu je možné zneužiť, no dá sa podľa neho využiť aj pre dobro.









Experti už dávnejšie varovali, že falošné videá politikov môžu ľahko oklamať ľudí, no nebezpečenstvo zneužitia technológie deepfake nekončí pri politickej manipulácii. Je totiž možné ju použiť aj na manipuláciu fotografií celebrít na vytvorenie pornografického materiálu. Verejnosť preto podľa nich musí vedieť, aké jednoduché je vytvoriť presvedčivé falošné videá.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu