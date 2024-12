Video: Hanbi sa Johnson, skandovali demonštranti na proteste proti prerušeniu činnosti parlamentu

31.8.2019 (Webnoviny.sk) - Vo Veľkej Británii sa konajú protesty proti plánu britského premiéra Borisa Johnsona na prerušenie činnosti parlamentu. Tisícky ľudí vyšli do ulíc vo viac ako 30 mestách.

Pochodovali aj podporovatelia premiéra

Protesty sa konajú napríklad v Londýne, Manchestri, Leedse, Yorku, Belfaste, Oxforde, Edinburghu, Glasgowe, Cambridgi, Exeteri, Nottinghame, Liverpoole a Birminghame.

V Londýne demonštranti zaplnili ulicu Whitehall, kde skandovali "Hanbi sa, Boris Johnson". V štvrti Westminster pritom tiež pochodovali aj podporovatelia premiéra. V Glasgowe sa zase počas protestu demonštrantom prihovoril líder Labouristov Jeremy Corbyn.

Demonštrácie zorganizovala antibrexitová skupina Another Europe is Possible. Podľa nej sa protesty uskutočnia aj v Amsterdame, Berlíne a Rige.

Ostrá kritika poslancov

Johnsonove rozhodnutie v septembri pozastaviť činnosť parlamentu sa stretlo s ostrou kritikou poslancov a oponentov odchodu Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody. Niektorí poslanci chcú počas týždňa predstaviť návrh zákona, aby zabránili takémuto brexitu.

Plán prerušiť rokovania parlamentu napadli aj v troch prípadoch na súde. Ak by sa však prerušenie uskutočnilo podľa očakávaní, parlament by nezasadol 23 dní. Odchod Veľkej Británie z Európskej únie je naplánovaný na 31. októbra. Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

