Vianočné trhy v Prešove budú len pre očkovaných, plánujú ich otvoriť od 25. novembra

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Prešov plánuje od štvrtka 25. novembra otvoriť vianočné trhy. Ich dejiskom bude pešia zóna na Hlavnej ulici a trvať majú do 22. decembra. Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu bude návšteva vianočných trhov možná len pre zaočkovaných.

Mesto však zároveň chystá aj tzv. Mapu Vianoc, ktorá bude prístupná pre všetkých návštevníkov. Tohtoročnou novinkou budú svetelné inštalácie so zimnými motívmi, ktoré sa budú postupne rozsvecovať v Južnom parku.

Menšie vianočné trhy

Ako informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, oproti predchádzajúcim ročníkom pôjde o menšiu verziu vianočných trhov. Ich organizáciu pri aktuálne výrazne sa zhoršujúcej situácii je podľa hovorcu nevyhnutné prispôsobiť najnovším pandemickým obmedzeniam a platným nariadeniam.

„Keďže vlani sme vianočné trhy z dôvodu prísnych opatrení nemohli otvoriť, o to viac sme teraz odhodlaní ich zrealizovať napriek mnohým komplikáciám pri organizácii. Prešovčanom aj návštevníkom mesta chceme sprostredkovať výnimočnú adventnú atmosféru a dopriať im možnosť stretnúť sa so svojimi priateľmi pri vianočných nápojoch a špecialitách. Rovnako je však pre nás dôležité minimalizovať riziko šírenia ochorenia COVID-19 a chrániť zdravie ľudí,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Dostatok zaočkovaných

Organizátori vychádzajú z toho, že okres Prešov je aktuálne v bordovej farbe a má dostatok zaočkovaných vo vekovej kategórii nad 50 rokov, aby v tejto fáze zotrval.

Ako vysvetlil Tomek, v 2. stupni ohrozenia musí v zmysle pravidiel COVID automatu pre hromadné podujatia samospráva zvoliť pre celé vianočné trhy režim ´plne zaočkovaní´.

„V praxi to bude znamenať, že každý návštevník vianočných trhov sa bude musieť vedieť preukázať potvrdením o plnej zaočkovanosti,“ uviedol s tým, že priestor s vianočnými stánkami bude presne ohraničený a pre návštevníkov budú k dispozícii dva samostatné vstupy, respektíve výstupy.

Môže sa meniť

V prípade, ak štát v najbližšom období prijme nové, prísnejšie opatrenia, ktoré budú pre mesto záväzné, forma vianočných trhov sa môže ešte meniť.

„Radi by sme dopriali vianočnú atmosféru trhov úplne všetkým, avšak musíme dodržiavať opatrenia, ktoré sú nariadené z úrovne štátu. V prípade, že vianočné trhy otvoríme podľa plánu, veríme, že návštevníci centra mesta budú ohľaduplní k organizátorom, k predávajúcim aj k všetkým účastníkom vianočných trhov,“ uviedla riaditeľka Parku kultúry a oddychu Barbora Rusiňáková.

Ponuka výrobkov

Otvorenie vianočných trhov v Prešove je naplánované na 25. november 2021. Stánky sa budú tiahnuť smerom od mestského úradu po koniec Južného parku na Hlavnej ulici.

Celkovo tu plánuje mesto umiestniť približne 50 stánkov, ktoré budú ponúkať vianočné výrobky, ako aj tradičné nápoje či vianočné špeciality s ohľadom na aktuálne platné usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR. V deň otvorenia vianočných trhov je naplánované aj rozsvietenie vianočnej výzdoby v meste.

„Počas vianočných trhov zvažujeme zorganizovať aj menší kultúrny program. Jeho uskutočnenie však bude závisieť od ďalšieho vývoja epidemickej situácie,“ uviedol Tomek.

Aleja vianočných stromčekov

O skrášlenie priestranstva pozdĺž Konkatedrály sv. Mikuláša sa postarajú žiaci prešovských základných a umeleckých škôl, ktorí vyzdobia aleju malých vianočných stromčekov.

Novinkou bude niekoľko zaujímavých svetelných inštalácií v Južnom parku. Tradičným prvkom bude aj tento rok drevený betlehem. Adventnú atmosféru bude dotvárať aj vianočná hudba.

„Minulý rok sa nám veľmi osvedčila novinka v podobe Mapy Vianoc s prešovskými gastronomickými prevádzkami, ktoré museli zostať zatvorené, avšak mohli aspoň ponúkať balené jedlo a nápoje pred svojimi prevádzkami. V tejto aktivite sme sa rozhodli pokračovať, pretože chceme dopriať zážitok z vianočnej atmosféry v centre Prešova aj tým, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na vianočných trhoch. Zároveň však chceme podporiť miestnych podnikateľov a prevádzkovateľov gastro služieb, ktorí v dôsledku pandemických obmedzení opäť musia bojovať o prežitie,“ dodala Turčanová.

Prešovskú Mapu Vianoc spustia spolu s vianočnými trhmi. Aktuálne už má radnica potvrdených viac ako 40 gastro prevádzok, ktoré sa stanú jej súčasťou, prihlásiť sa však môžu aj ďalšie.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.