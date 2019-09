Viac ako sto Slovákov využilo príspevok na presťahovanie, podnikatelia to označili za fiasko

BRATISLAVA 16. júna (WebNoviny.sk) - Príspevok na presťahovanie za prácou, ktorý od začiatku mája minulého roka zaviedli poslanci NR SR za Smer-SD, za osem mesiacov vlaňajška využilo 108 nezamestnaných.

Na výplatu tohto príspevku, ktorý môže dosiahnuť až 4 000 eur a v prípade manželov až 6 000 eur, úrady práce vynaložili viac ako 105-tisíc eur. Vyplýva to z vyhodnotenia aktívnej politiky trhu práce za rok 2018, ktoré vypracovalo Ústredie, práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

"Číslo je plne adekvátne množstvu byrokracie a nevýhodnosti tohto príspevku zo strany štátu," povedal pre agentúru SITA výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina. Tento príspevok nepovažuje za kľúčový pri znižovaní nezamestnanosti dlhodobo nezamestnaných.

Potrebné zmeniť parametre

"Je evidentné, že takto nastavený príspevok je vzhľadom na niekoľko desiatok tisíc dlhodobo nezamestnaných viac fiaskom ako úspechom a je potrebné zmeniť jeho parametre," povedal. Ústredie práce a sociálnych vecí by podľa neho malo analyticky zhodnotiť, prečo tento príspevok využilo "len tak málo ľudí".

Ak má podľa neho vláda záujem na tom, aby sa ľudia kompletne vysťahovali z oblastí, kde nie je práca, teda ak vláda sleduje vyľudnenie konkrétnych území, má na to lepšie nástroje.

"Napríklad z východného Slovenska pracuje v Írsku, v Českej republike, či vo Veľkej Británii množstvo ľudí a žiadny príspevok na to nepotrebujú," upozornil.

Príspevok je zúfalo malý

Riaditeľovi PAS nie je jasné, akú aktívnu politiku štát týmto príspevkom robí. "Mám za to, že ak sa má nezamestnaný presťahovať s celou rodinou do úplne nového prostredia, kde nemá žiadne sociálne väzby, tak potom je tento príspevok zúfalo malý a nestojí za všetko to riziko a vybavovačky, ktoré ho čakajú," tvrdí Serina.

Na druhej strane, ak sa podľa neho niekto rozhodne presťahovať aj s rodinou, urobí tak aj bez príspevku štátu a v tom prípade mu príspevok môže pomôcť. Otázne však podľa Serinu je, aká je informovanosť o príspevkoch aktívnej politiky práce.

"Chcelo by to lepšiu kampaň, určite už na stredných a vysokých školách by mali žiaci dostávať informáciu o tom, aké sú možnosti, aké sú príspevky zo strany štátu," povedal.

Žiadne odvody a dane

Ak chce štát robiť aktívnu politiku trhu práce, podľa riaditeľa PAS by mal smerovať k tomu, aby zamestnanci s najnižšími príjmami neplatili žiadne odvody a dane.





"Mali by dlhodobo nezamestnaným, ak majú dlhy, pomôcť zbaviť sa dlhov, narábať s ich motiváciou pracovať, a ak nemajú záujem pracovať, mali by ich z evidencie vyradiť," tvrdí Serina.





"Tento počet využití považujem za neadekvátny, podobne ako pri mnohých opatreniach na podporu zamestnania," uviedol pre agentúru SITA analytik Nadácie F. A. Hayeka Martin Reguli. Hlavný problém vidí v povinnosti zmeny trvalého pobytu.





"Toto vyžaduje buď kúpu nehnuteľnosti alebo aspoň dlhodobý prenájom a dohodu s majiteľom, z ktorej pre neho môžu vyplývať viaceré komplikácie, pre ktoré ju veľa majiteľov bytov odmieta," upozornil.

Motivácia ísť pracovať ďalej od bydliska

Ako dodal, zameranie tohto opatrenia by zmenil smerom k podpore mobility pracovnej sily, alebo by zmenil podmienku trvalého bydliska na prechodné bydlisko s úpravou, ktorá by motivovala majiteľov bytov na prenájom, aby poskytovali svoje byty ľahšie na takéto účely.





Príspevkom na presťahovanie za prácou chceli poslanci za Smer-SD zvýšiť motiváciu nezamestnaných prijať prácu aj vo väčšej vzdialenosti od miesta trvalého pobytu.





Tento príspevok môžu využiť nezamestnaní, ktorí v súvislosti so získaním zamestnania zmenia trvalý pobyt a nové miesto trvalého pobytu je od pôvodného miesta vzdialené najmenej 70 kilometrov. Príspevok slúži na úhradu nákladov súvisiacich s presťahovaním zamestnanca do miesta nového trvalého pobytu, ako aj na úhradu nájomného alebo iných plnení súvisiacich s užívaním bytu.

