Viac ako dvesto ľudí v utečeneckom tábore Kara Tepe na Lesbose je infikovaných koronavírusom

21.9.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako 200 žiadateľov o azyl v novom utečeneckom tábore na gréckom ostrove Lesbos má nový koronavírus. Hovorca vlády Stelios Petsas oznámil, že zo 7 064 ľudí, ktorí prišli do tábora Kara Tepe a absolvovali testy, ich 243 z nich malo pozitívne.

Priemerný vek nakazených bol 24 rokov a väčšina nemala príznaky, dodal.

Ostatné testy boli negatívne

Testy podstúpilo aj ďalších 160 ľudí, väčšinou policajti a administratívni pracovníci, čo sa dostali s migrantmi do kontaktu. Všetci mali negatívne výsledky.

Pozitívne prípady z ostrova pribudnú do pondelkového oficiálneho počtu prípadov v Grécku, povedal tiež Petsas. Úrady zverejňujú denné čísla každý večer.

Celkovo už v Grécku, ktoré má takmer 11 miliónov obyvateľov, potvrdili vyše 15-tisíc prípadov koronavírusu a 338 súvisiacich úmrtí.

Niekoľko nocí vonku

Do Kara Tepe prišli tisícky migrantov a utečencov po tom, čo pred takmer dvomi týždňami zhorel neslávne známy tábor Moria.

Požiare zanechali bez strechy nad hlavou viac ako 12-tisíc žiadateľov o azyl, ktorí strávili niekoľko nocí pod holým nebom, v provizórnych stanoch popri ceste.

Tiež zorganizovali dva protesty, na ktorých sa zúčastnili tisícky ľudí požadujúc, aby mohli opustiť Lesbos.

Dva úmyselné požiare

Hoci tisícky obyvateľov Morie odišli do Kara Tepe, na poliach a v háji pri pozostatkoch prvého tábora stále zostávajú ďalší.

Predpokladá sa, že sa ich úrady v nasledujúcich dňoch pokúsia presťahovať do nového tábora.

Dva požiare v Morii podľa gréckych úradov založili úmyselne. Zodpovedná je podľa nich malá skupina Afgancov, ktorých rozhnevalo obmedzenie pohybu a izolácia, ktoré v tábore zaviedli, keď tam u 35 ľudí potvrdili koronavírus.

