Viac ako 600-tisíc Slovákov nikdy nepoužilo internet, dôvody sú dva

18.7.2020 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku bolo vlani viac ako 600-tisíc Slovákov, ktorí nikdy nevyužili internetové služby. Podiel ľudí vo veku 16 až 74 rokov, ktorí nikdy nepoužili internet, sa pritom medziročne znížil len mierne, a to o jeden percentuálny bod na 12 %.

Ako ďalej informovala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková, dôvodom je nízke pokrytie internetom a nedostupnosť internetu z finančných dôvodov najmä v hladových dolinách na východe a juhu Slovenska.

Počet domácností s pokrytím sieťami 4G je na úrovni 89 %, ale je stále pod priemerom únie predstavujúcim 96 %.

„Slovensko má stále veľa ľudí, ktorí nikdy nevyužili internetové služby a nemajú žiadne digitálne zručnosti. Aktuálne zhruba dve tretiny Slovákov majú základné digitálne vedomosti. Sem patrí okrem vyhľadávania informácií online pomocou vyhľadávača aj schopnosť komunikovať s ostatnými pomocou mobilného telefónu, e-mailu alebo chatu. Títo ľudia vedia takisto vytvoriť jednoduchý digitálny obsah ako texty, tabuľky, obrázky či zvukové súbory,“ priblížila Buchláková.

Európska komisia v tejto súvislosti upozorňuje aj na stupňujúce sa bezpečnostné hrozby na internete. V uplynulom roku evidoval približne jeden z troch občanov Európskej únie vo veku 16 až 74 rokov incidenty súvisiace s bezpečnosťou pri používaní internetu na súkromné účely.

Najčastejším nahláseným bezpečnostným incidentom bol phishing. „Za vlaňajšok problém s bezpečnostnými hrozbami uvádza až štvrtina Slovákov, ktorí sú používateľmi internetu. Ľudia sa pred týmito útokmi najčastejšie chránia tým, že sa nepripájajú cez verejné wi-fi a pravidelne si menia heslá či už v internetbankingu, alebo v e-mailových kontách či sociálnych sieťach,“ doplnila analytička.

Vlani používalo internet viac ako 80 % Slovákov. Napríklad elektronické bankovníctvo 66 % v porovnaní so 62 % v roku 2018.

Slovensko zaznamenalo podľa Buchlákovej značný pokrok vo videohovoroch, pričom túto službu teraz využíva 66 % ľudí, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 15 percentuálnych bodov. Záujem o online nákupy zostáva stabilný.

Podiel používateľov internetu, ktorí predávajú online, klesol na 27 % a takisto klesol podiel používateľov aktívnych na sociálnych sieťach. Len 72 % používateľov internetu číta správy online, v porovnaní so 77 % v roku 2017 a len 6 % absolvovalo kurz online, čo predstavuje jedno z najnižších skóre v únii.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz