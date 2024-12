Veľké firmy sa môžu vyhnúť testovaniu, Mikas ohlásil nedostatok antigénových rýchlotestov

21.12.2020 (Webnoviny.sk) - Veľké firmy sa napokon testovaniu svojich zamestnancov, ktoré malo odštartovať 28. decembra, podľa všetkého vyhnú. Hlavný hygienik Ján Mikas totiž ešte minulý týždeň listom požiadal ministra vnútra Romana Mikulca o zrušenie tejto úlohy.

"Po konzultácii s ministrom hospodárstva SR si Vás vzhľadom na nedostatok antigénových testov na území SR, ako aj množstvo nevyriešených otázok týkajúcich sa tejto úlohy, dovoľujem požiadať o zrušenie tejto úlohy," uvádza sa v liste.

Ústredný krízový štáb uložil na svojom poslednom zasadnutí Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) a ministrovi hospodárstva úlohu vydať opatrenia týkajúce sa povinnosti testovania antigénovými testami u zamestnávateľov s 500 a viac zamestnancami, a to v termíne od 28. decembra 2020.

Hlavný hygienik v liste navrhuje, aby sa táto problematika v prípade potreby zaradila do programu ďalšieho rokovania štábu, kde by sa prediskutovali podrobnosti v takej podobe, aby úrad mohol predmetnú vyhlášku vydať. "Úrad verejného zdravotníctva SR nemôže vydať vyhlášku, ktorá by bola od začiatku nesplniteľná a nevynútiteľná," konštatuje sa v liste.

Ministerstvo vnútra SR v tejto súvislosti reagovalo, že o požiadavke Úradu verejného zdravotníctva sa bude rozhodovať na najbližšom rokovaní Ústredného krízového štábu.

