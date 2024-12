Sviatočné návštevy v domovoch dôchodcov a nemocniciach

Od 21. decembra bude možné navštevovať svojich blízkych v zariadeniach sociálnych služieb, ak návštevníci predložia pri vstupe negatívne výsledky RT-PCR testu nie staršie ako 72 hodín alebo antigénového testu na COVID-19 nie staršie ako 24 hodín.

Návštevy musí taktiež vopred povoliť samotné zariadenie.

Okrem týchto podmienok naďalej platí zákaz návštev v nemocniciach a ZSS s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim, ako aj návštev u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce.

Návštevníci musia počas návštev dodržiavať protiepidemické opatrenia príslušného zariadenia.





„Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb sme počas sviatkov povolili, pretože mnohí klienti ZSS, pre ktorých sú tieto priestory domovom, sa so svojimi blízkymi nevideli pre vážnu epidemiologickú situáciu dlhý čas. Niektorí to znášajú veľmi ťažko a má to na nich nepriaznivý dopad. Rozumieme ľudskému rozmeru celej situácie, preto sme spolu s ministerstvom práce našli spôsob, ako návštevy umožniť, samozrejme, za dodržiavania prísnych protiepidemických opatrení vrátane testovania,“ vysvetľuje hlavný hygienik SR Ján Mikas.



Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.





„Režim návštev v zdravotníckych zariadeniach ostáva nezmenený. Situácia v nemocniciach je skutočne veľmi vážna a je nevyhnutné znížiť riziko prenosu na čo najmenšiu mieru. V zdravotníckych zariadeniach chorľavejú totiž nielen pacienti, ale aj zdravotnícky personál, ktorý potom chýba pri ošetrovaní hospitalizovaných ľudí,“ upresnil hlavný hygienik.





V nemocniciach ostáva v platnosti možnosť návštevy pre pacientov v terminálnom štádiu ochorenia.





Zdôrazňujeme, že v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia alebo pri podozrení na ochorenie COVID-19 je nevyhnutné, aby ste zrušili plánovanú návštevu pacienta či klienta zariadení sociálnych služieb.

Celú vyhlášku k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb nájdete tu: https://bit.ly/ciastka_26

