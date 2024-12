Vedci zistili, prečo majú niektorí ľudia ťažký priebeh COVID-19. Príčinu našli v imunite

Podľa výskumníkov z amerického Národného inštitútu zdravia (NIH) má časť populácie genetickú alebo imunologickú predispozíciu na rozvoj závažného priebehu ochorenia COVID-19.

Kým takmer 90 percent ľudí infekciu prekoná bez nutnosti hospitalizácie, pre zvyšných 10 percent môže znamenať vážne ohrozenia zdravia a života.

„Pomýlené“ protilátky

Vedci zistili, že protilátky, ktoré by sa za normálnych okolností mali zamerať na likvidáciu vírusu, sú u niektorých pacientov „pomýlené“ a správajú sa ako autoprotilátky – namiesto patogénov napádajú vlastný imunitný systém.





Anomália sa podľa vedcov týka zhruba desatiny pacientov a vo väčšine prípadov súvisí s mužským pohlavím.





V prípade 3,5 percenta ďalších pacientov s vážnym priebehom infekcie ide o dôsledok špecifickej genetickej mutácie, ktorá priamo ovplyvňuje imunitu v boji s koronavírusom.





Obe skupiny pacientov sa vyznačujú neadekvátnou imunitnou odpoveďou organizmu a po nákaze vírusom u nich hrozí rozvinutie ťažkej pneumónie.

Imunitu budú skúmať aj slovenskí vedci

Poznatky vychádzajú zo štúdie projektu COVID Human Genetic Effort, ktorého cieľom je skúmať imunitu po nákaze koronavírusom a hľadať príčiny jej porúch u pacientov s ťažkým priebehom COVID-19.





Zistenia amerických vedcov korešpondujú aj so štatistikami zo Slovenska. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva potrebuje hospitalizáciu v nemocnici v priemere 12,5 percenta slovenských pacientov s COVID-19.





Podľa hovorkyne Univerzity Komenského v Bratislave Lenky Miller sa budú výskumom imunity a infekcie COVID-19 zaoberať aj výskumníci zo Slovenska, informovala univerzita v tlačovej správe.

Prečo je vysoký vek rizikovým faktorom?

Peter Celec z Lekárskej fakulty UK bude analyzovať, prečo je vysoký vek rizikovým faktorom choroby, ale farmakologické potlačenie imunitného systému alebo tehotenstvo už nie.





Tím Pavla Bábala z Lekárskej fakulty UK bude zasa analyzovať príčiny úmrtia pacientov v súvislosti s infekciou SARS-CoV-2 na Slovensku.





„Identifikuje rizikové skupiny populácie na základe genetickej analýzy pacientov z prvej vlny. Cieľom je tiež vyvinúť test na prítomnosť vírusu, ktorý je citlivejší ako v súčasnosti používaná RT PCR v reálnom čase, a aby bol použiteľný aj v laboratóriách so základným vybavením. Okrem iného budú vedci pracovať na spresnení morfologickej diagnostiky COVID-19 vrátane histochemického potvrdenia infekcie vírusom,“ doplnila Lenka Miller.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.