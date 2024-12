Vedci podľa Remišovej prichádzajú o milióny eur, ministerstvo označilo jej tvrdenia za zavádzanie

BRATISLAVA 21. mája (WebNoviny.sk) – Predsedníčka poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OľaNO) Veronika Remišová upozorňuje, že ministerka školstva a vláda konečne priznali, že pre situáciu na ministerstve školstva vedci prichádzajú o ďalšie milióny eur.

Druhý dekomitment

V stanovisku, ktoré agentúre SITA zaslal hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky, ďalej konštatuje, že operačný program Výskum a inovácie čelí už druhému dekomitmentu, teda trvalej strate finančných prostriedkov, na základe čoho príde Slovensko za dva roky o 108 miliónov eur.

„Ministerka školstva nie je schopná zmysluplne a transparentne využívať eurofondy. Slovenskí vedci už prišli pre neschopnosť nominantov Slovenskej národnej strany (SNS) o 108 miliónov eur, ktoré prepadli, teraz sa presúvajú ďalšie milióny eur do operačného programu Integrovaná infraštruktúra," vysvetľuje Remišová. Podľa nej je táto situácia dôsledkom toho, že vedenie ministerstva školstva zlyhalo.

„Ak máme byť úspešnou a prosperujúcou krajinou s vyššími platmi a kvalitnými pracovnými miestami, potrebujeme zmysluplne investovať do podpory výskumu. Pre budúcnosť Slovenska sú veda a výskum mimoriadne dôležité. Neschopnosť nominantov SNS a ich škandály dlhodobo poškodzujú záujmy a budúcnosť Slovenska," dodáva Remišová.

Poslankyňa zavádza

Vláda SR na utorkovom rokovaní schválila presunutie 70 miliónov eur z operačného programu Výskum a inovácie do operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Odôvodnila to nízkou úrovňou implementácie a hroziacim rizikom nevyčerpania všetkých disponibilných finančných prostriedkov v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Ministerstvo školstva zdôrazňuje, že v prípade vyjadrenia poslankyne NR SR za hnutie OĽaNO Veroniky Remišovej ide o zavádzanie a dezinformáciu.

Ide o inú oblasť

Prerokovávaná prioritná os operačného programu Výskum a inovácie totiž nesúvisí s rezortom školstva, ale týka sa ministerstva hospodárstva a malých a stredných podnikov.

Uvádza sa to v stanovisku, ktoré agentúre SITA zaslal odbor komunikácie rezortu školstva. Podľa ministerstva ide o záležitosť, ktorú minister hospodárstva na rokovaní vlády SR dôkladne vysvetlil a zdôvodnil.

„Malé a stredné podniky, ktorým rezort hospodárstva udeľoval finančné prostriedky, nemali dostatočnú absorpčnú kapacitu, pretože ciele čerpania pre malé a stredné podniky boli stanovené pred siedmimi rokmi a teraz sa ukazuje, že nemajú až taký záujem čerpať tieto prostriedky. Pri súčasnej situácii na trhu, keď majú aj banky veľa likvidity a je aj veľa iných finančných prostriedkov, niekedy uprednostnia komerčný úver pred týmito prostriedkami. Táto agenda nesúvisí so školstvom, ale je to záležitosť ministerstva hospodárstva. Nie je to o vedcoch, ale o malých a stredných podnikoch a stanovisko k tomu ako aj odôvodnenie má k dispozícii ministerstvo hospodárstva, ktoré túto prioritnú os implementuje,“ vysvetľuje rezort školstva.





