Vedci budú hľadať na Antarktíde železné meteority, majú pochádzať z prvých rokov slnečnej sústavy

30.11.2019 (Webnoviny.sk) - Tím britských vedcov z University of Manchester dorazil na Antarktídu, kde bude šesť týždňov pátrať po železných meteoritoch. Vedci prišli tento týždeň na základňu Rothera a čoskoro vyrazia do terénu, kde budú pomocou špeciálneho zariadenia na detekciu kovov ťahaného snežnými skútrami hľadať kúsky vesmírnych objektov, ktoré pochádzajú z prvých rokov slnečnej sústavy. Prehľadať chcú oblasť s rozlohou 15 až 20 štvorcových kilometrov, pričom by radi našli štyri až päť železných meteoritov.

Tie sú veľkou vzácnosťou, a to najmä v Antarktíde. Tím však verí, že uspeje. "Železné meteority majú väčšiu tepelnú vodivosť ako chondrity alebo kamenné meteority. To znamená, že môžu vo väčšej miere zohrievať a topiť ľad okolo seba. Očakávame, že ich nájdeme tesne pod povrchom," uviedol člen skupiny Geoff Evatt pre BBC News.

Jeho kolegyňa Katie Joy dodala, že "štruktúra a chemické zloženie železných meteoritov môžu pomôcť pochopiť načasovanie procesov zo začiatku slnečnej sústavy". "Všetky nové informácie nám môžu pomôcť pochopiť, ako vznikli planéty ako Zem, Mars a Venuša," vyjadrila sa.

Na prípravách expedície pracovali tri roky. Vedci museli navrhnúť, zostaviť a otestovať nové zariadenie na detekciu kovov a potom určiť najvhodnejšie miesto, kde budú pracovať.

