Veci v koalícii sa musia podľa Kollára vyriešiť do stredy, inak treba zvoliť možnosť predčasných volieb

28.3.2021 (Webnoviny.sk) - Veci v koalícii sa pohnú tento týždeň. Do stredy to musí byť vyriešené. V nedeľňajšej relácii TA3 V politike to povedal predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina), ktorý je však presvedčený, že koaličná kríza skončí ešte v nedeľu 28. marca.

Doplnil, že ak nepríde k dohode, je čestné predstúpiť pred ľudí, ospravedlniť sa a povedať „poďme do predčasných volieb”. Podotkol, že prerušenie aktuálnej schôdze parlamentu je signálom pre koaličných partnerov, že už stačilo.

Opozícia mimoriadnu schôdzu zatiaľ nezvolá

Od utorka 30. marca by mala schôdza už riadne pokračovať. Kollár doplnil, že je dohodnutý s koaličnými partnermi, že schôdza prebehne podľa dohôd, aké boli predtým. Zopakoval, že v parlamente chaos nedopustí. Naďalej je za to, aby pokračovala štvorkoalícia.

Expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) uviedol, že opozícia zatiaľ nezvolá mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR (NR SR) o vyslovení nedôvery predsedovi vlády Igorovi Matovičovi (OĽaNO). Nevidí reálne, že by to malo úspech, preto na to nebudú míňať energiu.

Kollár skloňuje skrátenie volebného obdobia

Kollár tiež podotkol, že ak nepríde k dohode, hnutie Sme rodina príde do parlamentu so zákonom o skrátení volebného obdobia.

Podľa Pellegriniho (Hlas-SD) už aj ľudia Matovičovi (OĽaNO) ukazujú, že mu nedôverujú. Doplnil, že by bolo férovejšie, keby urobil štátnické gesto a podal demisiu. Tiež podotkol, že v parlamente on spolu s nezaradenými poslancami a členmi strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) podporí v NR SR všetky dobré zákony, ktoré pomôžu ľuďom.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

