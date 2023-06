Vážte slová a nepoužívajte hanlivé označenia, píšu Matovičovi v liste nahnevaní živnostníci

Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) žiada ministra financií Igora Matoviča, aby nespájal zanedbanú rodinnú politiku štátu so systémom daňovo-odvodovej reformy. V otvorenom liste adresovanom šéfovi rezortu financií to uviedol prezident SŽZ Stanislav Čižmárik.

Matovič tým podľa neho hľadá marketingové krytie pre zavádzanie nepopulárnych zmien vo výške daní a odvodov. Bývalého premiéra šéf SŽZ súčasne žiada, aby pri komentovaní práce živnostníkov a SZČO vážil slová a nepoužíval hanlivé označenia.





„Ak živnostníci zajtra odovzdajú svoje živnostenské listy, nepostaví sa tu už žiaden dom, nebudú tu žiadne služby, zastavia sa aj priemyselné a logistické centrá a zaniknú asistenti poslancov. Nevieme, kto zamestná takmer jeden a pol milióna ľudí – živnostníkov a zamestnancov, ktorým živnostníci dávajú prácu,“ zdôraznil Čižmárik.

Realita slovenského prostredia

Ak niektoré práce spĺňajúce znaky závislej práce sú podľa neho v súčasnosti vykonávané inak, riešením je zvýšená a dôsledná kontrola.





„Obviňovať živnostníkov a jednoosobové s.r.o., že kvôli nim neprosperujú v našej krajine rodiny, keď vieme, že 99 percent firiem u nás sú firmy malé a viac ako dve tretiny z nich sú firmy rodinné a dávajú prácu rodinám vo svojom meste a obci naznačuje, že ministerstvo financií nepozná realitu slovenského prostredia,“ tvrdí prezident SŽZ.





SŽZ sa v minulosti zasadil o zavedenie paušálnych výdavkov, aj inštitútu mikrodaňovníka. „Nie preto, aby sa umožnilo živnostníkom obchádzať platenie daní, ale preto, aby vôbec dokázali ustáť enormnú administratívnu záťaž a finančné povinnosti, ktoré sú na nich neustále kladené,“ tvrdí Čižmárik.

Živnostníci sú naklonení diskusii

Tieto opatrenia podľa neho významne prispeli k finančnému zdraviu živnostenských podnikov. „Nečakali sme od človeka, ktorý bol sám úspešným podnikateľom, že takýmito vyjadreniami zdehonestuje celý podnikateľský stav,“ zdôraznil.





Živnostníci sú napriek tomu podľa neho pripravení diskutovať s ministerstvom financií o zamýšľanej reforme a najmä detailoch toho, ako sa určí jednotná daň pre rôzne typy príjmov a jednotný odvod pre rôzne formy práce.

Finálna podoba daňovej a odvodovej reformy Slovenska bude známa o niekoľko týždňov, pravdepodobne o dva. Podľa ministra financií Igora Matoviča Slovensko potrebuje poctivú a prorodinnú reformu, ktorá zjednoduší daňový systém a dane budú spravodlivé a férové.





Chce zaviesť príspevok 200 eur na dieťa mesačne až do jeho dospelosti. Tiež zjednodušiť daňovo-odvodový systém tak, aby v prípade zamestnaneckého pomeru bola z ceny práce odpočítateľná len jedna daň a jeden odvod. Cieľom reformy sú aj férové dane, čo v praxi znamená, že všetci ľudia budú za rovnakú formu práce pre toho istého zamestnávateľa platiť tie isté dane a odvody.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.