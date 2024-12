Vakcíny schválené Úniou by mali poskytnúť ochranu proti mutáciám vírusu, platí to aj pre delta variant

Štyri vakcíny proti koronavírusu schválené v Európskej únii pravdepodobne poskytujú ochranu proti všetkým kmeňom vírusu, vrátane nákazlivejšieho delta variantu.

Počas brífingu Európskej liekovej agentúry (EMA) o vývoji v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 to vo štvrtok povedal šéf jej stratégie pre biologické riziká a vakcíny Marco Cavaleri.

Proti delte chránia dve dávky

Prvé dáta z používania v reálnom prostredí podľa jeho slov naznačujú, že dve dávky vakcín chránia proti delta variantu. Rovnako protilátky z týchto očkovacích látok sú schopné daný variant zneškodniť.

EMA požiadala výrobcov vakcín, aby prešetrili, či ich očkovacie látky poskytujú ochranu proti vznikajúcim novým variantom koronavírusu. Agentúra dané štúdie následne preskúma a zhodnotí, akú úroveň ochrany proti novým variantom dané vakcíny poskytujú.

Lieková agentúra preskúma dáta

Lieková agentúra je tiež v kontakte s výrobcami v spojitosti s potenciálnym použitím podporných dávok vakcín, správnym načasovaním a súvisiacou stratégiou. Cavaleri zdôraznil, že zatiaľ nie je jasné, či bude treba takéto dávky podávať, aby si vakcíny udržali schopnosť ochrany.





EMA preskúma dáta o bezpečnosti a imunitnej reakcii u ľudí, ktorí dostali tretiu dávku očkovacej látky, respektíve druhú dávku v prípade vakcíny Janssen, niekoľko mesiacov po dokončení pôvodného zaočkovania. Tieto dáta by mali odborníci zozbierať počas leta a krátko na to, by mali byť dostupné na posúdenie.





Odborníci v EMA okrem iného upozorňujú, že urýchlenie očkovania a zachovanie pandemických opatrení sú nevyhnutné pre boj s COVID-19. Prvoradé podľa nich je, aby boli kompletne zaočkovaní zraniteľní a starší ľudia a mali tak ochranu proti variantu delta.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

