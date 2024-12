Vakcína proti chrípke má vplyv na priebeh ochorenia COVID-19. Vedec Celec vysvetľuje, či to platí aj naopak

Keď sa vlani na jeseň objavila informácia, že vakcíny proti chrípke môžu vplývať na ľahší priebeh ochorenia COVID-19, slovenské lekárne za krátko vypredali všetky očkovacie látky. S očkovaním proti chrípke pritom máme na Slovensku dlhodobý problém.

Podľa štatistík sme na chvoste krajín Európskej únie (EÚ). Niektoré štáty EÚ dosahujú zaočkovanosť aj 70-percent, kým u nás je to sotva päť percent.

Vakcín proti chrípke bol teda v našich lekárňach nedostatok, a to najmä pre ekonomický faktor. Lekárne sa snažia objednať len toľko očkovacích látok, koľko sa reálne minie, aby neboli stratové.

Chrípková sezóna

Túto jeseň však odborníci očakávajú naozaj silnú chrípkovú sezónu, vakcín by preto malo byť k dispozícii o čosi viac ako vlani. Avizovali to aj zástupcovia lekární. Či skutočne objednaný počet pokryje záujem ľudí, bude zrejmé až po lete.





Je možné, že dopyt po vakcínach proti chrípke bude opäť veľký vzhľadom na to, že viaceré štúdie potvrdili súvislosť medzi jej účinkom na priebeh ochorenia COVID-19. Vyvstáva však zároveň otázka, či to platí aj naopak.

Treba sa zaočkovať proti chrípke, ak už je človek očkovaný proti COVID-19? Je možné, že sa chrípkou nenakazím, ak som bol očkovaný proti COVID-19, ochoreniu, ktoré je chrípke podobné? Bude priebeh chrípky ľahší, ak som očkovaný proti COVID-19?





Odborníci v tom majú jasno.





Opatrenia

V prvom rade si však treba uvedomiť, že už vďaka dodržiavaniu epidemiologických opatrení, sa proti chrípke chránime lepšie ako po minulé roky. Nosenie rúšok na verejných miestach či pravidelná hygiena rúk chránia proti všetkým respiračným vírusom.





Aj to je jeden z dôvodov, pre ktorý chrípková sezóna v roku 2020 vlastne vôbec nevypukla, ako pripomína lekár a vedec Peter Celec z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Tento rok však môže byť všetko inak. „Keď sa populácia nejaký čas s chrípkou nestretne, je možné predpokladať horšie dôsledky najbližšej epidémie,“ varuje Celec. Zároveň ale hovorí, že sa jej aj tak možno vyhneme.





Keďže zaočkovanosť voči COVIDu bude na jeseň nízka, je možné, že sa budú opäť zatvárať školy a zavádzať opatrenia. „To by paradoxne mohlo pomôcť opäť redukovať aj šírenie chrípky, ale to je skutočne len špekulácia,“ uviedol vedec.

Vakcína

Otázkou ostáva, či by pomohli epidémiu zastaviť aj viac ako dva milióny zaočkovaných Slovákov, ktorí by mohli byť voči chrípke odolnejší práve vďaka vakcíne proti ochoreniu COVID-19. V tomto smere neexistujú zatiaľ žiadne relevantné štúdie.

Celec si však myslí, že takáto ochrana fungovať nebude: „Vírus chrípky neustále mutuje a imunita voči nemu má preto veľmi limitované trvanie. Moje odporúčanie je jasné, treba sa dať zaočkovať schválenými vakcínami voči obom vírusom.“





Podobné odporúčanie zdieľa napríklad aj National Institute for Communicable Diseases či Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Podľa týchto inštitúcií sa tak zníži záťaž pre organizmus aj zdravotný systém.





Niektoré autority odporúčajú, aby medzi očkovaním proti COVID-19 a proti chrípke uplynulo aspoň sedem dní. Iné tvrdia, že optimálnych je 14 dní. Najlepšie obdobie na očkovanie proti chrípke je pritom od polovice septembra do konca novembra.

Kombinovanie vakcín

Niektorí odborníci tiež očakávajú, že koronavírus sa časom stane sezónnym ochorením, rovnakým ako je aj chrípka. Aj preto sa vedci začali zaoberať myšlienkou kombinovanej vakcíny, ktorá je však aktuálne iba klinicky testovaná, ako upozorňuje Celec.

Americká spoločnosť Novavax, ktorá momentálne ukončila tretiu fázu klinického skúšania svojej vakcíny čisto proti ochoreniu COVID-19, už kombinovanú vakcínu vyvíja. V jednej liekovke by tak bola ochrana pred SARS-CoV-2 aj chrípkou.





Takáto kombinovaná vakcína od Novavax pritom obsahuje dve rozdielne technológie, ktoré s vírusmi bojujú. Podľa doterajších výsledkov testov úspešne chráni nielen pred chrípkou, základným koronavírusom, ale aj pred jeho mutáciami.





Napriek tomu má Celec na ochranu získanú akýmkoľvek očkovaním jasný názor. Nešpecifické imunostimulačné efekty majú podľa jeho slov všetky vakcíny, no spoliehať sa na to, keď sú dostupné vakcíny na konkrétne vírusy, je nezmysel.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.