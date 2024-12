Väčšina Slovákov by brala čiastočný home office, ale chýbal by im ľudský kontakt s kolegami

9.6.2020 (Webnoviny.sk) - Takmer 60 percent Slovákov by viac ako polovicu svojho celkového pracovného času najradšej odpracovalo z domu. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti IPG Mediabrands, ktorý sa uskutočnil v máji.

Ako priblížila Katarína Zemanová z PRime Time, spoločnosť zisťovala preferencie a vnímanie režimu práce z domu na Slovensku počas pandémie.

Na prieskume sa formou online dotazníka zúčastnilo 502 respondentov vo veku od 25 do 59 rokov, ktorí v období mimoriadnej situácie využívali home office.

Úspora času pri cestovaní

Väčšina opýtaných (57 percent) sa vyjadrila, že by preferovala prácu z domu viac ako polovicu svojho pracovného času. Spomedzi respondentov považuje takmer jedna pätina home office za dobré riešenie, ktoré by si radi zachovali aj po mimoriadnej situácii. Prácu z domu by využívalo vo výnimočných prípadoch alebo vôbec 9,4 percenta opýtaných.





„Kým pred pandémiou koronavírusu pracovalo 83,1 percenta opýtaných výhradne v kancelárii s občasnou možnosťou práce z domu a len necelých 5 percent malo prácu primárne v režime home office, v budúcnosti sa tieto čísla môžu radikálne zmeniť,“ ukazuje prieskum.





K práci výhradne v kancelárií by sa vrátilo 15,6 percenta opýtaných. Podiel respondentov, ktorí by uvítali prácu z domu úplne alebo aspoň polovicu pracovného času, stúpol na viac ako 40,4 percenta.





Túto výhodu vyzdvihlo 89,4 percenta opýtaných. Takmer 75 percent uviedlo, že pri práci z domu šetrí aj peniaze, ktoré by minuli na jedlo alebo cestovanie za prácou.

Rodina, pohodlie a menej stresu

Ocenené boli aj ďalšie benefity takéhoto typu práce, ako napríklad viac času na rodinu (69,3 percenta), väčšia sloboda pri manažovaní pracovného času (72,5 percenta) či menej stresu (64,6 percenta). Väčšie pohodlie si spomedzi respondentov užíva viac ako 80 percent.





Jednou z najvýraznejších nevýhod práce z domu je však pocit sociálnej izolácie. Ľudský kontakt s kolegami chýbal takmer 65 percentám opýtaných.





Viac ako polovica respondentov uviedla, že im chýba osobná komunikácia „tvárou v tvár“. Pre viac ako 40 percent Slovákov bolo podľa prieskumu problémom oddeliť prácu od osobného života. IPG Mediabrands reprezentujú na Slovensku mediálne agentúry Universal McCann a Initiative.





home office, prieskum

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

