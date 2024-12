Väčšina nových prípadov koronavírusu v Číne súvisí so Sin-fa-ti, Peking uzavrel rizikové oblasti

Čínske úrady znovu zavádzajú niektoré cestovné obmedzenia v hlavnom meste v súvislosti so snahami zabrániť šíreniu novej epidémie koronavírusu.

Desiatky nových prípadov

Krajina v utorok potvrdila ďalších 40 prípadov nákazy, pričom 27 z nich sa objavilo v Pekingu, kde tak od štvrtka pribudlo už 106 nových prípadov.

Najmenej jeden pacient je v kritickom stave a dvaja sú vo vážnom stave. Štyri prípady hlási aj susedná provincia Che-pej, pričom tri z nich spájajú s epidémiou v Pekingu.

Problémový trh Sin-fa-ti

Väčšinu nových prípadov dali do súvislosti s pekinským trhom Sin-fa-ti. Úrady preto testujú všetkých tamojších pracovníkov, každého, kto trh navštívil počas uplynulých dvoch týždňov a tiež každého, kto s nimi prišiel do kontaktu.





V meste i na ďalších miestach v Číne tiež kontrolujú čerstvé mäso a morské plody, i keď je nepravdepodobné, že by sa vírus rozšíril práve takto. Úrady v tejto súvislosti uzavreli obytné komplexy v okolí Sin-fa-ti a tiež v blízkosti druhého trhu, kde potvrdili tri nové prípady. Celkovo sa opatrenie týka asi 90-tisíc ľudí v 20-miliónovom meste.





Obyvatelia rizikových oblastí majú zakázané opustiť Peking a tí, ktorí tak už spravili, sa musia okamžite hlásiť úradom. Taxíky majú zakázané voziť ľudí mimo mesta a obmedzenia zavedú aj na počet pasažierov autobusov, vlakov a metra. Všetci tiež musia nosiť rúška. Čína doteraz potvrdila 84 378 nakazených a 4638 mŕtvych.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

